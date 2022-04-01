Путин собирает армию из 134,5 тысячи срочников

В Минобороны РФ заверяют, что призывники не будут направляться в горячие точки. Большинство военнослужащих будут проходить подготовку в учебных центрах.
Президент страны-агрессора России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию 134,5 тысячи человек. Весенний призыв проходит на фоне войны с Украиной. В российском Минобороны заверяют, что призывники не будут направляться в горячие точки.
Призывная кампания начнется 1 апреля и завершится 15 июля. Призыву подлежат граждане в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе, в количестве 134 500 человек, говорится в указе.
Тем временем министр обороны России Сергей Шойгу заверил, что весенний призыв 2022 не связан с войной в Украине.
"Большинство военнослужащих будут проходить профессиональную подготовку в учебных центрах в течение трех-пяти месяцев. Отмечаю, что призывников не будут отправлять в какие-то горячие точки", — сказал он, пишет Reuters.
Читайте такжеРФ наследует нацистов: Путин и Шойгу готовятся отправить на войну в Украину несовершеннолетнихОтметим, 9 марта министерство обороны РФ признало, что некоторые солдаты срочной службы были отправлены в Украину, хотя Путин неоднократно отрицал это, заявляя, что туда направили только профессиональных военных.
Адвокат Михаил Беньяш, представляющий интересы нескольких военнослужащих национальной гвардии России, отказавшихся ехать в Украину, заявил, что согласно российскому законодательству военнообязанных могут отправить на боевые действия после нескольких месяцев обучения.
14 марта российские срочники, которые попали в плен в Украине, заявили, что военное начальство обманом бросило их на войну, а Россия совершила преступление по прихоти Владимира Путина. Они призвали своего диктатора поскорее отдать приказ о выводе войск из Украины.
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