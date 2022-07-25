"Путинский режим ждет тотальный крах": Каспаров рассказал о трех сценариях окончания войны

Гарри Каспаров рассказал о трех сценариях окончания войны / коллаж УНИАН и https://ua.depositphotos.com/

Война в Украине, которую ведет русский диктатор Путин, может развиваться в дальнейшем по трем сценариям. Об этом заявил легендарный шахматист, а ныне ‒ известный российский оппозиционер Гарри Каспаров в интервью порталу "Обозреватель".

Один из вариантов, пессимистический ‒ трансформация войны в более затяжную фазу с переходом через зиму. Но в таком случае уже весной может начаться крушение путинского режима. Впрочем, режим Путина может постичь тотальный крах и раньше – в случае успешного контрнаступления ВСУ в Херсоне, считает Каспаров.

"Один, как говорится, более быстрый (сценарий — Главред). И он оптимистичен, учитывает три-четыре месяца – до зимы. Второй – более затяжной. Конечно, хотелось бы его избежать, но он также возможен. Это трансформация войны в более затяжную фазу с переходом через зиму", – говорит он.

По его словам, важнейшим этапом в войне Украины против России станет освобождение украинского Херсона от захватчиков. Если ВСУ удастся достичь такой цели уже летом, то это станет важным поворотом в войне. А украинская победа в целом точно приведет к тотальному краху путинского режима.

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Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что в России исчерпываются ресурсы, поэтому армия страны-агрессора стремительно теряет темпы.

Сейчас главной целью Путина, говорят эксперты, является завоевание Донецкой области в ее административных границах. Однако эти попытки пока безуспешны.

Позднее легендарный шахматист и противник путинского режима Гарри Каспаров говорил - русский диктатор Владимир Путин может объявить о "победе" в войне против Украины к 7 октября. Как раз в этот день ему исполнится 70 лет.

"У Путина 7 октября как раз будет юбилей – 70 лет. Думаю, что под эту дату запланировано объявление "победы"", – сказал он.

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