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Диктатор сделает подарок к юбилею: Каспаров назвал дату, когда Путин может объявить о "победе"

22 июля 2022, 13:08

Диктатор Владимир Путин может объявить о российской "победе" в войне 7 октября - в день, когда отметит свой 70-летний юбилей, говорит Гарри Каспаров.

Путин, Каспаров
Каспаров назвал дату, когда Путин может объявить о "победе" Путин, Каспаров / коллаж УНИАН и https://ua.depositphotos.com/

Русский диктатор Владимир Путин может объявить о "победе" в войне против Украины к 7 октября. Как раз в этот день ему исполнится 70 лет. Такое мнение высказал легендарный шахматист и противник путинского режима Гарри Каспаров в интервью "Обозревателю".

"У Путина 7 октября как раз будет юбилей – 70 лет. Думаю, что под эту дату запланировано объявление "победы"", – сказал он.

При этом Каспаров убежден, что в Кремле уже поняли ‒ выиграть войну против Украины они не могут. Более того, успехи, которых ВСУ добыли за последние несколько дней, вызвали панику у оккупантов.

"Думаю, что там завладел определенный здравый смысл, что выиграть войну в том объеме, в котором они планировали, не удается. Следовательно, нужно зафиксировать территориальные достояния, окопаться и вести переговоры с позиции силы, как считает Путин", — пояснил Каспаров.

Сам оппозиционер считает, что бои между ВСУ и оккупантами в ближайшие несколько недель станут решающими. А освобождение украинцами Херсона может стать поворотной точкой войны.

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Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что в России исчерпываются ресурсы, поэтому армия страны-агрессора стремительно теряет темпы.

Сейчас главной целью Путина, говорят эксперты, является завоевание Донецкой области в ее административных границах. Однако эти попытки пока безуспешны.

Как рассказал экс-руководитель Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж, Путин уже не раз ставил перед своей армией сроки, в которые Донетчина должна была быть захвачена (сначала 9 мая, потом другие даты в июне и июле), однако оккупантам снова и снова не удается этого сделать.

Некоторое время назад, в рамках своего очередного публичного выступления на встрече с руководителями фракций Госдумы, Путин заявил, что Россия якобы "всерьез-то еще ничего не начинала" в рамках своей военной агрессии в Украине. Данное заявление прозвучало довольно странно на фоне огромных потерь РФ в личном составе и военной технике.

Автор: Егор Бунин
новости России Гарри Каспаров Владимир Путин
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