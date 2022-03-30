Каспаров рассказал, как добиться краха путинского режима

Задача Путина - остаться у власти, отметил Каспаров / Коллаж Reuters, УНИАН

Планы Владимира Путина по захвату всей Украины рушатся, поскольку ресурсов для поддержания кампании недостаточно. Но в то же время военное поражение - это прямая дорога на политический эшафот для хозяина Кремля.

Такое мнение озвучил на своей странице в Facebook российский оппозиционер, чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров.

По его словам, задача Путина - остаться у власти.

"Он понимает, что военное поражение - это прямая дорога на политический эшафот, а лично для него это конец жизни. Путин никоим образом не готов признавать даже частичное поражение в Украине. Ему нужна победа, причем к 9 мая, поэтому он бросает на войну все ресурсы (...) Поэтому я очень скептически отношусь к переговорам, которые ведутся сейчас. Украина возможно была бы готова на возврат к демаркационным линиям на 24 февраля, естественно не признавая никаких аннексий. Но проблема в том, что Путина это не устраивает. Он не может отказаться от цели политической победы, выраженной в том числе в территориальных приобретениях", - написал Каспаров.

По его мнению, мира не будет, пока Путин находится у власти. Перемирие для президента РФ - это возможность перегруппироваться.

"Он видит Украину как препятствие на пути своих захватнических геополитических планов, поэтому если он не добьется успеха в данный конкретный момент - он будет пытаться использовать другие возможности", - считает Каспаров.

Читайте такжеК 9 мая Путину нужна победа: эксперт назвал следующую возможную жертву российской агрессииРоссийский оппозиционер добавил, что единственной разумной позицией для свободного мира является стратегия, направленная на крах путинского режима.

"А путь к краху путинского режима лежит через победу Украины в этой войне и поднятие украинского флага в Севастополе", - резюмировал он.

Как сообщал Главред, ранее экс-разведчик КГБ, бывший сокурсник президента Путина Юрий Швец предположил, что президент страны-агрессора Владимир Путин вряд ли решится на применение ядерного оружия из-за инстинкта самосохранения. Но если он все же отдаст такой приказ, то скорее всего будет ликвидирован.

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