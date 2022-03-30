Кремль забросают бомбами: бывший сокурсник Путина рассказал, что будет, если РФ применит ядерное оружие

Путин вряд ли решится нанести ядерный удар, считает Юрий Швец / Фото Reuters

Президент страны-агрессора Владимир Путин вряд ли решится на применение ядерного оружия из-за инстинкта самосохранения. Но если он все же отдаст такой приказ, то скорее всего будет ликвидирован.

Такое мнение озвучил экс-разведчик КГБ, бывший сокурсник президента Путина Юрий Швец в интервью Алесе Бацман.

"Если Путин отдаст приказ (нанести ядерный удар, - ред.), то вместо того, чтобы его выполнить, один из офицеров вытащит пресловутый серебряный портсигар, как это было с Павлом І, и всё закончится. Ещё раз повторяю, это очень важно с точки зрения понимания: сама отдача Путиным приказа о нанесении ядерного удара уже ставит под удар его свою собственную жизнь. Неясно, будет этот удар нанесён или нет, но он имеет на 90% реальный шанс огрести вот в этот самый момент", - считает Швец.

Что касается применения химического оружия против Украины, то США будут рассматривать данные действия, как агрессию против стран НАТО, напомнил Швец. По его мнению, если бы администрация Байдена в свое время сделала такое же однозначное заявление относительно нападения на Украину, то ситуация была бы менее трагической.

"Я разговариваю с людьми, которые имеют отношение к военным и прочим политическим делам. Я у них спрашиваю: как вы считаете, если он применит, скажем, в Украине, тактическое ядерное оружие, что будет? Они говорят: мы его разбомбим, просто забросаем бомбами. Вот такой был однозначный ответ", – рассказал Швец.

Что касается того, как скоро бомбы полетят на Кремль, если РФ применит оружие массового поражения, то все будет зависеть от того, насколько близко от Кремля находятся американские подводные лодки с ядерными боеголовками. По словам Швеца, "они уже вблизи".

"Во-вторых, есть ещё крылатые ракеты. Они переданы силам быстрого реагирования. Это подразделение морской пехоты может в течение часа оказаться в любой точке Европы и запускать эти ракеты. Если уж совсем конкретно отвечать (когда могут начать бомбить Кремль, - ред. ), то это минут пятнадцать", - уточнил Швец.

Как сообщал Главред, Центр противодействия дезинформации СНБО предупредил, что оккупанты РФ могут готовить химическую атаку в Украине. При этом планируется обвинить "националистов".

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