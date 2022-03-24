УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Война

РФ готовит в Украине химическую атаку: названа главная опасность

24 марта 2022, 03:57

Каналы РФ ежедневно рассказывают своей аудитории о якобы создающих химическое оружие в Украине мифических лабораториях.

противогаз, химическая атака
/ ua.depositphotos.com

Оккупанты РФ могут готовить химическую атаку в Украине. При этом планируется обвинить "националистов".

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО.

"Каналы РФ ежедневно рассказывают своей аудитории о якобы создающих химическое оружие в Украине мифических лабораториях", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что враг "обрабатывает" население РФ по факту применения химического оружия "националистами против мирного населения".

"Подчеркиваем: в Украине отсутствуют подобные лаборатории", - уточнили в ЦПД и напомнили о действиях во время химической атаки.

В случае химической атаки:

  • плотно закрыть окна и двери, вентиляционные проемы, дымоходы;
  • заклеить щели в окнах бумагой или скотчем;
  • включить ТВ или радио для получения указаний;
  • предупредить близких об опасности и возможной эвакуации.

В случае эвакуации во время химической атаки:

  • возьмите аптечку;
  • оденьтесь так, чтобы осталось как можно меньше открытой кожи;
  • Используйте противогазы или ватно-марлевые повязки, смоченные водой или лучше 2-5% раствором питьевой соды (при поражении хлором), уксусной или лимонной кислоты (при поражении аммиаком);
  • оставьте помещение по лестнице;
  • не прикасайтесь к улице никаких предметов.

Ранее крупный поставщик метеорологических данных ЕВМЕТСАТ остановил сотрудничество с Россией.

Военные эксперты убеждены, что метеорологические данные, с помощью которых проводились измерения скорости и направления ветра, солнечного света, осадков и других факторов, могут оказаться решающими при планировании атаки с применением биологического или химического оружия.

viber
химическое оружие война России и Украины
Реклама
Популярное
Приметы на 23 марта: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 23 марта: что нельзя делать и как не попасть в беду Перевод часов на летнее время 2022 – когда переходим в УкраинеПеревод часов на летнее время 2022 – когда переходим в Украине Отравление, болезнь, несчастный случай: в РФ хотят убрать Путина, нашли преемника - разведкаОтравление, болезнь, несчастный случай: в РФ хотят убрать Путина, нашли преемника - разведка Беларусь вывезла своих дипломатов из Украины, войска пытаются пересечь границуБеларусь вывезла своих дипломатов из Украины, войска пытаются пересечь границу Беларусь вскоре вступит в войну с Украиной: в разведке назвали сроки и направлениеБеларусь вскоре вступит в войну с Украиной: в разведке назвали сроки и направление

Последние новости

04:11

"Господи, угомоните ботокс!": Настя Приходько призвала лишить опальных Лорак и Лободу гражданства

03:57

РФ готовит в Украине химическую атаку: названа главная опасностьВидео

03:28

"О поддержке с воздуха забыли": у оккупантов катастрофа под Киевом - аудиоперехватВидео

02:55

Сбили 7 самолетов и вертушку РФ: в ВСУ рассказали об удачной "охоте"Видео

02:29

Оккупанты пошли на прорыв: под Киевом ВСУ врезали по зубам войскам РФВидео

Реклама
02:05

Орландо Блум в Молдавии помогает украинским детям-беженцам и их семьям

01:57

"Депортировать полгорода": РФ планирует "большой террор" в ХерсонеВидео

01:10

ВСУ отбросили врага назад: оккупантам РФ устроили "котел" под КиевомВидео

00:58

Гороскоп для Харькова: астро- и таропрогноз о том, когда в городе наступит мир

00:55

"Подгадил своей дочери": у наследниц Путина начали распадаться браки

00:51

Приметы на 24 марта: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:22

Возле ЧАЭС горит лес: показатели радиации стремительно ухудшаютсяВидео

00:20

РФ готовит решающее наступление: в США назвали ключевое условие победы УкраиныВидео

00:05

Даша Астафьева рассказала о буднях военного Киева: "Видела, как бабушка ела хлеб из кормушки"Видео

00:00

Пленный чеченец призвал земляков к джихаду против РФ и рассказал, что "лес" трупов не везут домойВидео

23 марта, среда
23:52

США вооружают Украину: доставлена часть оружия из пакета на $800 млнВидео

23:20

Сколько продлится война в Украине: астролог предсказала опасный период и дату восстановленияВидео

23:20

Дочь Лаврова: что о ней известно и где она живет

22:59

От диверсантов осталась кучка пепла: десантура ВСУ уничтожила вражескую ДРГ

22:58

Когда и при каких условиях стоит ожидать окончания войны: эксперт назвал итоги нападения ПутинаВидео

Реклама
22:38

ВСУ ликвидировали российского оккупанта Ситоленко - тестя известного террориста

22:20

Исчезновение Шойгу: Данилов рассказал о разборках силовиков РФ из-за провала в УкраинеВидео

22:00

Историк рассказал, сколько будет длиться война в Украине

21:51

Поддержала войну РФ против Украины: звезду украинского спорта со скандалом выгнали из сборнойВидео

21:40

"Товарищ мразь": руководящий уничтожением Мариуполя генерал РФ грязно оскорбляет подчиненныхВидео

21:31

Украинская "девушка Бонда" поддержала украинских детей, пострадавших от военной агрессии РФВидео

21:22

В зоопарке Киева родился лемур Байрактар

20:58

В Сети вычислили подставного "диджея" на концерте c Путиным в Москве: оказался служивым ФСОВидео

20:54

В Киеве оккупанты убили российскую журналисткуВидео

20:49

"Киев опустел наполовину": Кличко рассказал о последствиях войныВидео

20:33

Гороскоп для Стрельцов на апрель 2022: хорошая новость, бурная личная жизнь и новая работа

20:22

Общие потери РФ в Украине достигают 40 тысяч солдат - НАТОВидео

20:00

Хоронят жен, прячутся в бэйби-боксах и притворяются беременными: как мужчины убегают от войны

19:58

"Это нацизм 21-го века": Вакарчук рассказал белорусам правду про жестокость российских оккупантов

19:34

Недолго смеялись российские Искандеры: почему РФ не удастся пополнить запасы закончившихся ракетмнение

19:30

Украину накроет снегом и опасной погодой: синоптики предупредили об опасностиВидео

19:23

На Николаевщине 78-летний дедушка уничтожил вражеский "Град" коктейлем Молотова

19:05

"Украина побеждает в войне": американский профессор привел ряд доказательств провала армии Путина

18:53

В Киеве оккупанты обстреляли парковку с людьми, есть жертвы - КличкоВидео

18:33

Россия провалила план привлечения боевиков из Сирии для войны с Украиной – разведкаВидео

Реклама
18:28

В Мариуполе ВСУ ликвидировали командира 810-й бригады морпехов Черноморского флотаВидео

18:20

РФ никогда не сможет выиграть в ядерной войне – СтолтенбергВидео

18:10

Приметы на 25 марта: что нельзя делать и как не попасть в беду

18:07

Путин выбрал логику обычного фашиста и именно она его погубитмнение

17:58

В НАТО заявили, что Китай поддерживает Путина в вопросе вторжения в УкраинуВидео

17:49

В России заявили, что с территории Украины прилетел снаряд и взорвался в деревне

17:29

"Россия может усилить бомбардировки": в CNN дали прогноз войны в Украине на следующую неделю

17:28

Столтенберг жестко отверг предложение Польши предоставить миротворцев НАТО для УкраиныВидео

17:15

Литры водки и обращение к шаманам за помощью: СБУ выложила свежий перехват разговора оккупантаВидео

17:11

Гороскоп для Украины: мольфарка рассказала, когда ждать самых опасный дней войны с РоссиейВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять