РФ готовит в Украине химическую атаку: названа главная опасность

Оккупанты РФ могут готовить химическую атаку в Украине. При этом планируется обвинить "националистов".

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО.

"Каналы РФ ежедневно рассказывают своей аудитории о якобы создающих химическое оружие в Украине мифических лабораториях", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что враг "обрабатывает" население РФ по факту применения химического оружия "националистами против мирного населения".

"Подчеркиваем: в Украине отсутствуют подобные лаборатории", - уточнили в ЦПД и напомнили о действиях во время химической атаки.

В случае химической атаки:

плотно закрыть окна и двери, вентиляционные проемы, дымоходы;

заклеить щели в окнах бумагой или скотчем;

включить ТВ или радио для получения указаний;

предупредить близких об опасности и возможной эвакуации.

В случае эвакуации во время химической атаки:

возьмите аптечку;

оденьтесь так, чтобы осталось как можно меньше открытой кожи;

Используйте противогазы или ватно-марлевые повязки, смоченные водой или лучше 2-5% раствором питьевой соды (при поражении хлором), уксусной или лимонной кислоты (при поражении аммиаком);

оставьте помещение по лестнице;

не прикасайтесь к улице никаких предметов.

Ранее крупный поставщик метеорологических данных ЕВМЕТСАТ остановил сотрудничество с Россией.

Военные эксперты убеждены, что метеорологические данные, с помощью которых проводились измерения скорости и направления ветра, солнечного света, осадков и других факторов, могут оказаться решающими при планировании атаки с применением биологического или химического оружия.