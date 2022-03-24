РФ готовит в Украине химическую атаку: названа главная опасность

Каналы РФ ежедневно рассказывают своей аудитории о якобы создающих химическое оружие в Украине мифических лабораториях.
Оккупанты РФ могут готовить химическую атаку в Украине. При этом планируется обвинить "националистов".
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО.
"Каналы РФ ежедневно рассказывают своей аудитории о якобы создающих химическое оружие в Украине мифических лабораториях", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что враг "обрабатывает" население РФ по факту применения химического оружия "националистами против мирного населения".
"Подчеркиваем: в Украине отсутствуют подобные лаборатории", - уточнили в ЦПД и напомнили о действиях во время химической атаки.
В случае химической атаки:
- плотно закрыть окна и двери, вентиляционные проемы, дымоходы;
- заклеить щели в окнах бумагой или скотчем;
- включить ТВ или радио для получения указаний;
- предупредить близких об опасности и возможной эвакуации.
В случае эвакуации во время химической атаки:
- возьмите аптечку;
- оденьтесь так, чтобы осталось как можно меньше открытой кожи;
- Используйте противогазы или ватно-марлевые повязки, смоченные водой или лучше 2-5% раствором питьевой соды (при поражении хлором), уксусной или лимонной кислоты (при поражении аммиаком);
- оставьте помещение по лестнице;
- не прикасайтесь к улице никаких предметов.
Ранее крупный поставщик метеорологических данных ЕВМЕТСАТ остановил сотрудничество с Россией.
Военные эксперты убеждены, что метеорологические данные, с помощью которых проводились измерения скорости и направления ветра, солнечного света, осадков и других факторов, могут оказаться решающими при планировании атаки с применением биологического или химического оружия.