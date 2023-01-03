'Ракета летит': россиян ночью напугала мощная 'бавовна' после атаки беспилотников

Появились фото и видео неопознанного объекта в небе. Некоторые предположили, что это стало результатом работы ПВО.

В Воронежской области произошла "бавовна" / Скриншот

В ночь на вторник, 3 января, в Сети появилась информация о новой "бавовне" в российском Воронеже.

Сообщается о том, что в небе местные жители слышали сильный гул. Кроме того, также шла речь о громких хлопках.

Об этом идет речь в сообщениях очевидцев из местных населенных пунктов - Лисок и Ольховатки.

При этом появились фото и видео неопознанного объекта в небе. Некоторые предположили, что это стало результатом работы ПВО.

/ t.me/vestivrnru

О взрывах также сообщают в городе Рассош Воронежской области. Их местные жители слышали около 00:20 по киевскому времени.

Не исключается, что территория России была атакована беспилотником.

"Ракета летит", — комментируют в Сети увиденное местные жители.

Добавим, что позже также стало известно о том, что "бавовна" произошла в Курской и Белгородской областях. Подчеркивается, что очевидцы слышали несколько "мощных глухих взрывов".

Напомним, мощные взрывы прогремели ранее в Белгородской области, а также во временно оккупированном РФ Крыму.

Местные власти сообщают о работе системы ПВО. При этом сбитая ракета упала на развязку одной из автодорог.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Пострадавших нет. О последствиях на земле оперативные службы уточняют информацию", — пишет он.

При этом Гладков добавил, что "один из фрагментов" ракеты упал на развязку автодороги Комсомольский-Майский. Вследствие чего произошло возгорание травы. По его словам, пожар уже потушили.

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