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Разрезается перочинным ножом: в РФ мобилизованным выдали "пластмассовые" каски

4 ноября 2022, 15:34

На некачественные средства защиты пожаловались мобилизованные из Ставрополья.

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В РФ мобилизованным выдали пластмассовые каски / Скриншот

В РФ мобилизованные на войну в Украину жалуются на выданные им каски ужасного качества. Они ломаются без особого усилия.

В Сети опубликовано видео с пластмассовыми касками, которые выдали мобилизованным.

Обратим внимание, что на некачественные средства защиты пожаловались мобилизованные из Ставрополья.

"Руками их можно разорвать. Обычным перочинным ножиком снимается, там про пулю даже речь не идет элементарно. Спасибо огромное администрации Ставропольского края. А замглавы администрации, который орал, что мы все в бой пойдем, пусть наденет эту каску и идет в бой, самым первым", – возмутились мобилизованные.

Они показали, что внутреннюю часть каски легко можно оторвать, даже не прилагая усилий, а верх срезается, как бумага.

Разрезается перочинным ножом: в РФ мобилизованным выдали 'пластмассовые' каски
/ Скриншот

Ранее сообщалось о том, что в Белгородской области РФ неизвестный открыл стрельбу на территории одной из воинских частей.

Бойня произошла в Валуйском районе.

Предварительно, 22 человека убито и 16 ранено. Двое из трёх стрелков убиты ответным огнём, один сбежал.

Не исключено, что огонь на поражение открыл кто-то из мобилизованных, пострадавших от издевательств со стороны других военных.

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мобилизация Ставропольский край война России и Украины
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