РФ выпроваживают с МКС: Россия покинет космическую станцию из-за санкций - Bloomberg

НАСА планирует эксплуатировать космическую станцию до 2030 года.
Россия покинет Международную космическую станцию в рамках санкций против РФ за развязывание войны против Украины.
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что партнеры должны быть уведомлены за 12 месяцев. Ранее агентство пригрозило прекратить миссии МКС, пишет Bloomberg.
В материале отмечается, что беспрецедентная международная изоляция России после ее вторжения в Украину в феврале ознаменовала упадок этого символа совместного освоения космоса.
При этом НАСА, которое планирует эксплуатировать космическую станцию до 2030 года, продолжает использовать российские космические корабли Союз для доставки астронавтов на МКС и обратно после вывода из эксплуатации шаттлов в 2011 году.
В настоящее время космическое агентство США больше полагается на частные космические полеты. В среду SpaceX Илона Маска запустила четырех астронавтов для НАСА и Европейского космического агентства.
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Напомним, ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин начал угрожать падением международной комической станции МКС на США или Европу.
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