"Родилась первая принцесса": чехи в средневековом замке приютили беженок-украинок

Чехи в средневековом замке приютили беженок-украинок / скриншот из видео

В Чехии двое местных жителей — Матей Стропницкий и Даниэль Крейчик — в своем замке XIV века в село Осечаны обустроили приют для беженок из Украины. Об этом рассказала в Facebook известная журналистка Ирина Ромалийская

Парни не так давно переехали из Праги. И купили ветхий замок в провинции. Чтобы заработать деньги на ремонт, она устраивали там спектакли, концерты и прочие мероприятия.

Когда Россия начала полноценное военное вторжение в Украину, и в Европу хлынула волна украинских беженцев, то парни решили открыть свой замок для украинских женщин и детей. Забрали к себе группу в 10 человек.

Даниэль начал писать об украинках и их детишках на своей странице в Instagram. В замке даже родился ребенок — девочка Дарья ("первая принцесса Осечан" А сейчас его мама с малышкой решили возвращаться в Украину.

"На этом первая чешско-украинская история подошла к концу. И вот оно. Мария, наша новая мама, сообщила нам, что набралась смелости и возвращается в Украину с маленькой Дарьей к мужу. Она поедет с мамой. Я добровольно беру часть своей доли счастья и посылаю ее Марии и Дарье и ее мужу", ‒ написал Даниэль.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко говорил, что в 2022 году Украина предоставит для временного проживания вынужденных переселенцев более 53 тысяч квартир.

"В течение этого года мы планируем предоставить более 53 тысяч квартир для 186 тысяч наших переселенцев. Квартиры будут предоставляться с ремонтом и минимальным оснащением техникой и мебелью", - говорил чиновник.

До того президент Владимир Зеленский также призвал работодателей пытаться привлекать переселенцев к работе. Сейчас каждое сохраненное и дополнительное рабочее место – это помощь защиты государства в войне. На каждого переселенца, которого бизнес берет на работу, предприятие получит от государства софинансирование затрат на оплату его труда - 6,5 тысячи гривен.

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