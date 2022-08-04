В Кабмине назвали сроки действия временной защиты в ЕС для беженцев из Украины

Сроки действия особенного статуса для беженцев в ЕС / ua.depositphotos.com

Статус временной защиты для украинских беженцев в Евросоюзе будет оставаться в силе как минимум до весны 2024 года, сообщила во время телемарафона вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

По словам чиновницы, Евросоюз стремительно переходит на более долгосрочные стратегии для защиты прав украинских беженцев. Эти вопросы обсуждались во время визита еврокомиссара по внутренним делам Илвы Йоханссон.

"Мы с ней спланировали несколько моментов, что вместе с Евросоюзом мы будем создавать условия, чтобы наши граждане имели доступ к образованию, медицине, проживания и трудоустройства. Европейская комиссия будет помогать нам с финансированием этих потребностей. Также мы зафиксировали очень важный момент о том, что статус временной защиты, который получили более 5 млн наших граждан на территории ЕС будет действовать до весны 2024 года как минимум", - отметила Стефанишина.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко говорил, что в 2022 году Украина предоставит для временного проживания вынужденных переселенцев более 53 тысяч квартир.

"В течение этого года мы планируем предоставить более 53 тысяч квартир для 186 тысяч наших переселенцев. Квартиры будут предоставляться с ремонтом и минимальным оснащением техникой и мебелью", - говорил чиновник.

До того президент Владимир Зеленский также призвал работодателей пытаться привлекать переселенцев к работе. Сейчас каждое сохраненное и дополнительное рабочее место – это помощь защиты государства в войне. На каждого переселенца, которого бизнес берет на работу, предприятие получит от государства софинансирование затрат на оплату его труда - 6,5 тысячи гривен.

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