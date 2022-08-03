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6600 грн для пенсионеров-беженцев: чиновники объяснили, как можно получить помощь от ООН

3 августа 2022, 09:45

Украинские чиновники в деталях рассказали об условиях получения денежных выплат пенсионерам от ООН - в рамках помощи пострадавшим от войны украинцам.

Пенсии
Чиновники объяснили, как можно получить помощь от ООН / УНИАН и https://ua.depositphotos.com/

Среди всех видов денежной помощи украинцам, пострадавшим из-за полномасштабной войны России против Украины, некоторые пенсионеры могут получать и средства от ООН. В частности, речь идет о программе помощи украинцам от УВКБ ООН (Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев).

Как говорят в Минсооцполитики, приоритетом для ООН тут являются беженцы, которые получают пенсию до 3 тысяч грн.

Учитывая, что помощь оказывается в течение финансового квартала ежемесячно по 2200 грн на каждого члена семьи, суммарно пенсионеры могут получить 6600 грн.

Как получить помощь

  • обратиться в органы местной власти, которые помогут с процессом регистрации;

  • самостоятельно зарегистрироваться на сайте Всемирной продовольственной программы (WFP) ООН;
  • подать заявку через информационную платформу єДопомога.

Что делать на платформе єДопомога

  • Посетить сайт єДопомога.
  • Выбрать направление "Выплаты от международных организаций";
  • Заполнить заявку ‒ указать номер телефона, банковский номер IBAN, идентификационный налоговый код и паспортные данные.

"Важно, что только один родитель может подать информацию о детях в своем заявлении, не нужно в каждую заявку их включать, ведь будут дубли и ошибка", — рассказали в Минсоцполитики.

Как узнать номер IBAN

Этот номер можно узнать в личном кабинете или в приложении банка, где открыт банковский счет лица-заявителя.

Напомним, ранее представители ПФУ рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Немногим позднее министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.

Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.

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Автор: Егор Бунин
пенсии ООН новости Украины
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