Россия – уже угроза странам Балтии: генерал НАТО дал оценку ситуации

Для защиты от России нужны комплексные действия, одними беспилотниками и средствами ПВО здесь не обойдешься, отметил Юрген-Йоахим фон Зандрарт.

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Россия будет восстанавливать свой военный потенциал - генерал НАТО / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, DeepState

Страна-агрессор Россия пока всецело поглощена развязанной против Украины войной. Однако она восстанавливает свои военные возможности и уже представляет повышенную угрозу для стран Балтии. Защита от возможных действий агрессивных действий россиян потребует значительных усилий. Об этом заявил командующий многонациональным Северо-восточным корпусом НАТО генерал-лейтенант Юрген-Йоахим фон Зандрарт.

В интервью LRT он рассказал о том, что Россия усиливается, однако будет в дальнейшем восстанавливать военный потенциал, вследствие чего появится угроза для стран Латвии, Литвы и Эстонии.

"Сейчас Россия в значительной степени отдана своей незаконной войне против Украины, но она уже начала и дальше будет продолжать восстанавливать свой потенциал отдельно от войны в Украине, и это создает повышенную угрозу для региона Балтийского моря", - отметил генерал. видео дня

По его словам, министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис озвучивает правильные тезисы, когда говорит, что Россия мобилизует свои ресурсы против Альянса, однако пока нужно быть "очень осторожными с выводами".

"Я думаю, что выводы, которые были воплощены в действия, направленные на закупки и усиление возможностей литовских вооруженных сил, очень мудры и ведут в правильном направлении", - считает генерал.

Также он добавил, что одними БПЛА и средствами ПВО от России не защититься.

"Объединенные сухопутные, морские, воздушные, кибернетические и мягкие силы и средства… все еще будут определять поле боя", – подчеркнул Юрген-Йоахим фон Зандрарт.

Война России и НАТО

Ранее в России объявили о готовности воевать с НАТО. В частности, заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков сказал, что Москва "готова, как уже было продемонстрировано, защищать наши национальные интересы всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами". Рябков не видит возможности восстановления отношения РФ с Альянсом.

Россия вторгнется в страны НАТО, если Украина не выстоит в своей борьбе, сказал президент Владимир Зеленский. Украинский гарант акцентировал внимание на том, что в такой ситуации воевать с россиянами придется уже американцам.

Заморозка войны в Украине приведет к нападению РФ на НАТО через 6 лет – к такому выводу пришли аналитики немецкого DGAP. Согласно их оценке, Россия за несколько лет сможет восстановить свой военный потенциал и может напасть на страны Балтии.

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