Россия – уже угроза странам Балтии: генерал НАТО дал оценку ситуации

Страна-агрессор Россия пока всецело поглощена развязанной против Украины войной. Однако она восстанавливает свои военные возможности и уже представляет повышенную угрозу для стран Балтии. Защита от возможных действий агрессивных действий россиян потребует значительных усилий. Об этом заявил командующий многонациональным Северо-восточным корпусом НАТО генерал-лейтенант Юрген-Йоахим фон Зандрарт.
В интервью LRT он рассказал о том, что Россия усиливается, однако будет в дальнейшем восстанавливать военный потенциал, вследствие чего появится угроза для стран Латвии, Литвы и Эстонии.
"Сейчас Россия в значительной степени отдана своей незаконной войне против Украины, но она уже начала и дальше будет продолжать восстанавливать свой потенциал отдельно от войны в Украине, и это создает повышенную угрозу для региона Балтийского моря", - отметил генерал.видео дня
По его словам, министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис озвучивает правильные тезисы, когда говорит, что Россия мобилизует свои ресурсы против Альянса, однако пока нужно быть "очень осторожными с выводами".
"Я думаю, что выводы, которые были воплощены в действия, направленные на закупки и усиление возможностей литовских вооруженных сил, очень мудры и ведут в правильном направлении", - считает генерал.
Также он добавил, что одними БПЛА и средствами ПВО от России не защититься.
"Объединенные сухопутные, морские, воздушные, кибернетические и мягкие силы и средства… все еще будут определять поле боя", – подчеркнул Юрген-Йоахим фон Зандрарт.
Война России и НАТО
Ранее в России объявили о готовности воевать с НАТО. В частности, заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков сказал, что Москва "готова, как уже было продемонстрировано, защищать наши национальные интересы всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами". Рябков не видит возможности восстановления отношения РФ с Альянсом.
Россия вторгнется в страны НАТО, если Украина не выстоит в своей борьбе, сказал президент Владимир Зеленский. Украинский гарант акцентировал внимание на том, что в такой ситуации воевать с россиянами придется уже американцам.
Заморозка войны в Украине приведет к нападению РФ на НАТО через 6 лет – к такому выводу пришли аналитики немецкого DGAP. Согласно их оценке, Россия за несколько лет сможет восстановить свой военный потенциал и может напасть на страны Балтии.
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