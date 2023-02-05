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"Россия ведет беспощадную войну": Шольц разнес вопли Путина из-за танков Leopard для Украины

5 февраля 2023, 14:28
Коллективный Запад передает Украине танки для того, чтобы государство смогло защитить себя от российской военной агрессии, сказал Олаф Шольц.
Шольц, Леопард 2, Путин
Заявление Путина о танках Leopard - причудливые исторические сравнения, - Шольц / Коллаж Bundeswehr/David Karafa, УНИАН, YouTube

Предоставление Украине танков не приведет к эскалации в войне с агрессором Россией. Москва ведет беспощадную войну против украинского государства, и Киеву нужны вооружения для отражения атаки. Западный мир все тщательно взвесил перед тем, как принимать решение, в том числе, и о танках Leopard. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

В интервью Bild, комментируя слова Путина, который пожаловался на то, что, дескать, "немецкие Leopard угрожают России снова, как во времена Второй мировой войны", Шольц назвал риторику российского директора "продолжением причудливых исторических сравнений", которыми он пытается оправдать военную агрессию против Украины.

"Ничто не может оправдать эту войну. Россия ведет беспощадную войну против Украины", - отметил канцлер.

По его словам, ФРГ и страны-союзники по западному миру передают Украине танки, чтобы страна смогла обеспечить себе защиту от агрессора. Решение было продуманным.

"Мы тщательно взвесили решение о каждой поставке оружия, скоординировали его с союзниками, прежде всего США. Такой совместный подход является предохранителем от эскалации войны", - подчеркнул Олаф Шольц.

Танки Leopard 2 для Украины

Канцлер ФРГ Олаф Шольц после долгих колебаний 25 января объявил о решении Берлина поставить Украине танки Leopard 2.

При этом Германия разрешила другим странам предоставлять такие боевые машины Киеву.

Министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что Украина получит Leopard 2 примерно через 3 месяца. Киеву отправят два батальона танков.

В частности, в рамках первой партии поставят 14 единиц Leopard 2A6.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина рассчитывает в рамках первой волны получить 120-140 современных западных танков. Это Leopard 2, Challenger 2 и M1 Abrams. Также Киев ожидает передачи французских Leclerc.

Угроза нового наступления России:

Владимир Путин Олаф Шольц война России и Украины Танк Leopard 2
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