Россия закрыла въезд для топ-чиновников из Канады

Россия закрыла въезд чиновникам из Канады / Reuters

Россия приняла решение закрыть въезд в страну на бессрочной основе девяти высокопоставленным чиновникам из Канады. Среди них министр юстиции - генеральный прокурор, начальник разведуправления ВС страны и другие, сообщила пресс-служба МИД РФ.

Принято решение закрыть въезд в Россию на бессрочной основе нижеследующим лицам, имеющим гражданство Канады:

Дэвид Ламетти, министр юстиции и генеральный прокурор Канады;

Энн Келли, руководитель федеральной тюремной службы Канады;

Бренда Лаки, комиссар Королевской канадской конной полиции;

Марси Суркес, руководитель управления по внутренней политике аппарата Премьер-министра Канады;

Доминик Леблан, министр по взаимодействию с регионами Канады;

Джоди Томас, заместитель министра национальной обороны Канады;

Майк Руло, заместитель начальника штаба национальной обороны Канады;

Брайан Бреннан, заместитель комиссара Королевской канадской конной полиции;

Скотт Бишоп, контр-адмирал, начальник разведывательного управления Вооруженных сил Канады.

Решение запретить въезд вышеупомянутым лицам принято в ответ на введенные Канадой санкции против российских граждан 24 марта 2021 года за преследование оппозиционного политика Алексея Навального, отметили в МИД РФ.

При этом Москва заявила, что "остается открытой к диалогу и развитию отношений" с Оттавой.

Ранее Главред писал о том, что правительство РФ официально утвердило список недружественных для Москвы иностранных государств. В перечень таких стран включены США и Чехия. Распоряжение Кабмина принято во исполнение соответствующего указа российского президента Владимира Путина, подписанного 23 апреля.

"Утвердить прилагаемый перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц", - отмечается в распоряжении Кабмина.

К странам, которые попали в список – США и Чехии – будут применены ограничительные меры. Документ предполагает, что чешское государство сможет нанимать в свою дипломатическую миссию не более 19 работников из числа российских граждан. Америка нанимать на работу граждан РФ не сможет.