Российский Су-57 впервые прибыл в Китай: что задумал Кремль - Defense Express

Главное:
- В Китай прибыл российский истребитель Су-57
- С этих бортов РФ запускает ракеты типа Х-59
- Таким способом Россия могла публично заявить, что самолет участвует в боевых действиях
В Китае впервые приземлился российский истребитель Су-57. Борт примет участие в аэрокосмической выставке Airshow China 2024 в Чжухае. Об этом пишет Defense Express.
Отмечается, что это впервые, когда Россия представляет собственный самолет на официальных событиях такого типа. Вероятно, в Китай прибыл предсерийный истребитель Т-50-4 с бортовым номером 054.
Именно с бортов Су-57 российская армия запускает ракеты типа Х-59. Впрочем, этот истребитель сложно назвать самолетом пятого поколения, скорее, как заметили в СМИ, он является представителем поколения 4++.
Журналисты издания считают, что причин прибытия Су-57 в Китай есть несколько.
Во-первых, еще в 2020 году кремлевские пропагандисты возмущались, что Су-57 не вошел в список истребителей пятого поколения. Тогда там были китайский J-20 и американские F-22 и F-35.
Во-вторых, Россия могла отправить свой истребитель в Китай, чтобы публично заявить своему союзнику то, что самолет активно участвует в боевых действиях. Кроме того, это может быть и намеком на расширение сотрудничества Москвы и Пекина, в частности - в оборонно-промышленном комплексе.
Что известно о Defense Express
Defense Express - украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал, пишет Википедия.
Компания признается экспертной в своей области многочисленными украинскими СМИ. Участвовала в реализации информационных проектов, в частности для ГУР МОУ.
Истребитель Су-57 - что известно
Напомним, как сообщал Главред, в стране-агрессоре России приостановилось производство истребителей Су-57 "Felon". Всему виной западные санкции, даже несмотря на возможность их обхода.
22 июля стало известно, что в результате удара беспилотников Главного управления разведки Министерства обороны был поражен самолет российских оккупантов Су-57.
Бывший инженер по испытаниям Конструкторского бюро Антонов Константин Криволап заявил, что поражение современного российского истребителя Су-57 на аэродроме Ахтубинск в России - это чрезвычайно весомая потеря для России. Оккупанты получили как технический, так и имиджевый удар.
Читайте также:
- Украина может получить модернизированные истребители Mirage: какая их особенность
- Mirage 2000 для ВСУ: во Франции назвали сроки поставки истребителей
- Польша передаст Украине собственные истребители МиГ-29, но есть важное условие
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред