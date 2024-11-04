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Российский Су-57 впервые прибыл в Китай: что задумал Кремль - Defense Express

Мария Николишин
4 ноября 2024, 17:55
189
Это впервые, когда Россия так презентует собственный самолет.
Российский Су-57 впервые прибыл в Китай: что задумал Кремль - Defense Express
Истребитель Су-57 / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот из видео

Главное:

  • В Китай прибыл российский истребитель Су-57
  • С этих бортов РФ запускает ракеты типа Х-59
  • Таким способом Россия могла публично заявить, что самолет участвует в боевых действиях

В Китае впервые приземлился российский истребитель Су-57. Борт примет участие в аэрокосмической выставке Airshow China 2024 в Чжухае. Об этом пишет Defense Express.

Отмечается, что это впервые, когда Россия представляет собственный самолет на официальных событиях такого типа. Вероятно, в Китай прибыл предсерийный истребитель Т-50-4 с бортовым номером 054.

видео дня

Именно с бортов Су-57 российская армия запускает ракеты типа Х-59. Впрочем, этот истребитель сложно назвать самолетом пятого поколения, скорее, как заметили в СМИ, он является представителем поколения 4++.

Журналисты издания считают, что причин прибытия Су-57 в Китай есть несколько.

Во-первых, еще в 2020 году кремлевские пропагандисты возмущались, что Су-57 не вошел в список истребителей пятого поколения. Тогда там были китайский J-20 и американские F-22 и F-35.

Во-вторых, Россия могла отправить свой истребитель в Китай, чтобы публично заявить своему союзнику то, что самолет активно участвует в боевых действиях. Кроме того, это может быть и намеком на расширение сотрудничества Москвы и Пекина, в частности - в оборонно-промышленном комплексе.

Российский Су-57 впервые прибыл в Китай: что задумал Кремль - Defense Express
Су-57 / Инфографика: Главред

Что известно о Defense Express

Defense Express - украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал, пишет Википедия.

Компания признается экспертной в своей области многочисленными украинскими СМИ. Участвовала в реализации информационных проектов, в частности для ГУР МОУ.

Истребитель Су-57 - что известно

Напомним, как сообщал Главред, в стране-агрессоре России приостановилось производство истребителей Су-57 "Felon". Всему виной западные санкции, даже несмотря на возможность их обхода.

22 июля стало известно, что в результате удара беспилотников Главного управления разведки Министерства обороны был поражен самолет российских оккупантов Су-57.

Бывший инженер по испытаниям Конструкторского бюро Антонов Константин Криволап заявил, что поражение современного российского истребителя Су-57 на аэродроме Ахтубинск в России - это чрезвычайно весомая потеря для России. Оккупанты получили как технический, так и имиджевый удар.

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