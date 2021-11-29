Самолет совершил "огненную" посадку: двигатель пылал из-за стаи птиц, врезавшейся в борт

Во время аварийной посадки никто не пострадал.
В Италии самолет FR1194 компании Ryanair, рейсом Лондон Болонья, совершил аварийную посадку. Борт пилотам удалось успешно посадить в итальянском аэропорту. При этом у него был поврежден один из двигателей.
Как сообщает Daily Mail, в самолет вблизи к взлетно-посадочной полосе в аэропорту Маркони в Болонье около 23:30, врезалась стая птиц. Журавли врезались в лобовое стекло самолета. Они разбились и забрызгали кровью стекло, тем самым закрыв осмотр пилотам.
Несколько птиц засосало в правый двигатель самолета и он вышел из строя. Более того, затем мотор взорвался пламенем из-под крыла.
К счастью, в результате аварийной посадки никто на борту не пострадал.
Напомним, в Италии скончалась украинская заробитчанка. Женщина умерла перед посадкой на самолет в международном аэропорту Каподичино в Неаполе. Ей было 60 лет.
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