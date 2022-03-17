"Сценарий Украины" для Боснии: Россия пригрозила стране войной, если она пойдет в НАТО

Россия не верит, что Босния вступит в НАТО, но угрожает ей войной / Reuters

Посол России в Боснии и Герцеговине Игорь Калабухов разразился угрозой в адрес государства. Он сказал, что Сараево может принимать самостоятельные решения относительно интеграции в НАТО, однако Москва может отреагировать таким же образом, как и против Украины.

"Если она (Босния и Герцеговина) решит быть участником чего-то, это внутреннее дело. Но другое дело – наша реакция. На примере Украины мы показали, чего мы ожидаем. Если будет угроза, мы будем реагировать", - цитирует заявление Балканский обозреватель.

Также он считает, что у БиГ нет перспектив вступления в НАТО, поскольку в стране "нет консенсуса, и БиГ не будет так легко принять решение при этих обстоятельствах".

Кроме того, посол добавил, что у Москвы пока нет плана по Боснии, реагировать собираются "анализируя стратегическую и геополитическую ситуацию".

Руководитель Президиума Боснии и Герцеговины Желько Кошмич выступил с осуждением таких угроз в адрес страны. Он сказал, что такое заявление, с примером ситуации с Украиной, следует трактовать однозначно.

"Сообщение российского посла о том, что реакция России последует, приведение примера Украины, против которой Россия совершает агрессию, однозначно, но одновременно неприемлемо для Боснии и Герцеговины", - подчеркнул Желько Кошмич.

Напомним, в 2010 году Босния и Герцеговина получила План действий по членству в НАТО. Однако сербская часть государства, Республика Сербская, в 2017 объявила о своем военном нейтралитете.