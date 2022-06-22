Шольц призвал бороться против против "империализма Путина" и не соглашаться на его мир

Шольц высказался о мирного договоре между Украиной и Россией / Reuters

Власти Германии выступают категорически против мирного договора между Украиной и Россией на условиях российского президента Владимира Путина, говорится в заявлении канцлера страны Олафа Шольца.

"Украина и только Украина решает, что им подходит. Ничего об Украине без Украины! Мы далеки от переговоров, потому что Путин верит в продиктованный мир. Тем важнее, чтобы мы неуклонно придерживались курса", - заявил лидер Германии.

Шольц отметил, что Евросоюз, НАТО и страны "Большой семерки" должны послать четкое сообщение о том, что демократии мира "стоят вместе в борьбе против империализма Путина".

"Но также в борьбе с голодом и бедностью, с кризисом здравоохранения и изменением климата", - добавил он.

Напомним, глава фракции Слуга народа и глава переговорной группы с РФ по войне Давид Арахамия заявил, что Украина может возобновить переговоры с Россией относительно войны после ряда контратак ВСУ, когда украинские военные будут иметь более сильные позиции на фронте.

Позже стало известно о том, что экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в будущем может стать посредником в мирном урегулировании войны между Россией и Украиной. При этом прямо сейчас эта тема не обсуждается.

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