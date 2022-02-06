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Швеция и Финляндия в НАТО: Стокгольм опасается атаки России и готовит тотальную оборону

6 февраля 2022, 16:44
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Стокгольм запустил Агентство психологической защиты, которое работало еще во времена Холодной войны.

Швеция
В Швеции опасаются вмешательства России в выборы в 2022 году / Фото: globallookpress.com

По причине угрозы военной интервенции РФ на территорию Украины Швеция возобновила работу Агентства психологической защиты. Оно функционировало еще во времена Холодной войны. Стокгольм намерен защитить свое население от влияния фейков и распространения панических настроений. Государство не исключает атаки со стороны России, а потенциальная угроза уже привела к тому, что Финляндия и Швеция размышляют над идеей по вступлению в НАТО.

Как сообщает The Guardian, Швеция решила запустить работу Агентства психологической защиты, чтобы не допустить распространение паники среди населения и ложных сообщений. В прошлом Агентство функционировало в период Холодной войны. Такие действия актуальны в связи с угрозой военного вторжения России в Украину. Швеция не исключает эскалацию и в отношении своей страны.

При этом Агентство должно обеспечить защиту людей от фейков, которые могут появиться на фоне осенних выборов в 2022 году. Шведы не исключают российского вмешательства в избирательный процесс.

Дискуссии о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

Зампредседателя Агентства психологической защиты Магнус Херт сказал, что из-за возможной угрозы полномасштабного военного вторжения РФ в Украину Швеция и Финляндия дискутируют о том, могут ли государства вступить в Североатлантический альянс.

В Стокгольме считают, что в ситуации с Украиной под ударом России может оказаться и сама Швеция.

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"Мы не можем исключать, что Швецию могут атаковать", - считает Херт.

Швеция готовится к обороне

По словам Магнуса Херта, захват Россией Крымского полуострова в 2014 году стал сигналом для Стокгольма для восстановления своей тотальной обороны. Вопрос стал еще более актуальным в нынешней ситуации.Читайте такжеЕсли Россия нападет на Украину, Киев может пасть за 72 часа – американские СМИ

"В последнее время мы наблюдаем, что ситуация с безопасностью в нашей части света ухудшилась. Ситуация стала более напряженной", - отметил он.

Также Херт подчеркнул, что работа по психологической защите населения должна осуществляться в ситуации, когда авторитарные страны используют ложную информацию для вмешательства во внутриполитические процессы других государств.

Швеция готова отправить военных на помощь Украине

В ноябре прошлого года Министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил, что Стокгольм поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины. Швеция на фоне угрозы российской военной интервенции на территорию украинского государства может отправить на помощь Киеву своих военнослужащих в рамках учебной миссии.

Глава шведского Минобороны не уточнил, когда и в каком количестве Стокгольм может перебросить своих военных на территорию Украины.

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