СМИ узнали результаты анализов Навального

У Алексея Навального в крови не найден алкоголь, узнали журналисты / Reuters

У российского оппозиционера Алексея Навального, госпитализированного в Омске, в результате анализа в крови не нашли алкоголь.

Также был сделан анализ мочи, в ней нашли ничтожное количество алкоголя, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на источники.

По словам собеседников, у политика дважды были судороги, а это может укладываться в картину отравления галлюциногенами.

"…в крови Алексея Навального алкоголь не был обнаружен вообще. Однако первые анализы показали, что следы алкоголя есть в моче. Впрочем, их количество ничтожно мало и не является определяющим", – отмечается в сообщении.Читайте такжеУ Навального назвали отравителя

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что в консилиумах по оппозиционеру участвуют врачи из Москвы, пишет Интерфакс.

Также спикер говорил, что Кремль может помочь организовать перевозку Навального за границу, если такая просьба поступит.

"Если обратятся к Кремлю или обратятся к Минздраву, или обратятся к любому ведомству, естественно. Многие граждане России в эти дни, хотя закрыты границы, выезжают на лечение за границу. И, конечно, мы будем готовы рассмотреть очень оперативно такие обращения, если они будут", – заявил пресс-секретарь.

Напомним, Алексею Навальному стало очень плохо утром 20 августа в самолете во время перелета из Москвы в Томск. Самолет экстренно сел в Омске, оппозиционер попал в реанимацию, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и впал в кому.

РосСМИ писали, что оппозиционер мог отравиться галлюциногенами. Агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах писало, что Навальный мог 19 августа сам что-то выпить или принять.

По словам пресс-секретаря оппозиционера Киры Ярмыш, информация о том, что политик отравился из-за того, что-то выпил или съел сам – "полная чушь".