Социологи установили, кто вырвался вперед в предвыборной гонке "Трамп - Байден"

За месяц до выборов президента США ситуация продолжает оставаться неустойчивой.
За тридцать дней до выборов президента США кандидат от Демократической партии Джо Байден опережает своего оппонента-республиканца и действующего руководителя Белого дома Дональда Трампа на 10 процентных пунктов.
Именно такие результаты показал последний социологический опрос, сообщает агентство Reuters.
Среди тех респондентов, кто намерен прийти на выборы 3 ноября, 51% опрошенных поддержали Байдена, а 41% избирателей заявили, что проголосуют за Трампа. Еще 4% выбрали третьего кандидата, а 4% заявили, что не определились с выбором.
Отрыв Байдена от Трампа вырос на 1−2 пункта по сравнению с предыдущими опросами, но он все еще находится в пределах погрешности, которая оценивается в 5%.
Согласно результатам опроса, большинство американцев по-прежнему глубоко обеспокоены ситуацией с пандемией китайского коронавируса. Исследование показало, что 65%, в том числе девяти из десяти опрошенных демократов / и пяти из десяти республиканцев, согласны с тем, что если бы Трамп отнесся к проблеме коронавируса более серьезно, то вероятно, он не заразился бы Covid-19.
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Дебаты Трампа и Байдена - что было ранее:
- 29 сентября в городе Кливленд, штат Огайо, состоялись первые дебаты между Дональдом Трампом и Джозефом Байденом - кандидатами в президенты США.
- Свои выступления политики начали со взаимных обвинений и оскорблений. Байден назвал Трампа клоуном и "худшим президентом в Америке". Кроме того, он заявил, что президент США запаниковал в условиях коронавируса, а также якобы постоянно лжет.
- В свою очередь, Трамп обвинил оппонента в том, что тот хочет лишить медицинской страховки 180 млн человек.
- Далее, президент США заявил, что сын его оппонента, Хантер, во время работы в Украине заработал "целое коррупционное состояние" (имелась в виду работа в компании Burisma). Байден опроверг все обвинения и сказал, что гордится своим сыном.