Социологи установили, кто вырвался вперед в предвыборной гонке "Трамп - Байден"

Дебаты между Дональдом Трампо и Джо Байденом / Reuters

За тридцать дней до выборов президента США кандидат от Демократической партии Джо Байден опережает своего оппонента-республиканца и действующего руководителя Белого дома Дональда Трампа на 10 процентных пунктов.

Именно такие результаты показал последний социологический опрос, сообщает агентство Reuters.

Среди тех респондентов, кто намерен прийти на выборы 3 ноября, 51% опрошенных поддержали Байдена, а 41% избирателей заявили, что проголосуют за Трампа. Еще 4% выбрали третьего кандидата, а 4% заявили, что не определились с выбором.

Отрыв Байдена от Трампа вырос на 1−2 пункта по сравнению с предыдущими опросами, но он все еще находится в пределах погрешности, которая оценивается в 5%.

Согласно результатам опроса, большинство американцев по-прежнему глубоко обеспокоены ситуацией с пандемией китайского коронавируса. Исследование показало, что 65%, в том числе девяти из десяти опрошенных демократов / и пяти из десяти республиканцев, согласны с тем, что если бы Трамп отнесся к проблеме коронавируса более серьезно, то вероятно, он не заразился бы Covid-19.

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Дебаты Трампа и Байдена - что было ранее: