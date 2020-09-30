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Взаимные оскорбления и позор США: как прошли дебаты Трампа и Байдена

30 сентября 2020, 14:50

За время дебатов Трамп и Байден ни разу не пожали друг другу руки, а их разговор, вместо обсуждения вопросов по сути, свелся к личным оскорблениям.

Дебаты Трампа и Байдена в Огайо
Дебаты Трампа и Байдена в Огайо / Getty Images

Кандидаты в президенты США, действующий президент Дональд Трамп и экс-вице-президент Джо Байден, провели дебаты в Кливленде штата Огайо. В первом раунде, который в Штатах уже успели окрестить "позором Америки", было заявлено 6 основных тем для обсуждения, на каждую из которых отводилось по 15 минут:

  • коронавирус
  • экономика
  • назначения судей в Верховный суд США
  • расовые протесты в американских городах
  • политическая деятельность Трампа и Байдена
  • защита избирательного процесса

За время дебатов Трамп и Байден ни разу не пожали друг другу руки, так как это запрещено ввиду измененных требований к дебатам из-за коронавируса, а их разговор, вместо обсуждения вопросов по сути, свелся к личным оскорблениям.

"Везучий" Байден и Трамп-лжец

Свои дебаты Дональд Трамп и Джо Байден начали с обсуждения назначения судьи Верховного суда. Трамп принялся защищать свою ставленницу Эми Барретт, которая, по мнению Байдена, будучи на должности, будет способствовать отмене закона о доступном медицинском обслуживании для американцев.

"Назначать нового судью в Верховный суд должен новый президент США. Американский народ имеет право на то, чтобы этот порядок соблюдался. А господин Трамп прямо сейчас пытается избавиться от закона о доступном медицинском обслуживании. То есть лишает 20 миллионов человек медстраховки. И они даже не смогут обратиться в суд, потому что там будет человек Трампа", – сказал Байден.

Трамп, отрицая все обвинения Байдена в свой адрес, принялся его перебивать. Кроме того, глава Белого дома припомнил Байдену его победу над другим возможным претендентом на пост президента, сенатором-демократом Берни Сандерсом, заявив, что Байдену "просто повезло" - в ответ Байден назвал Трампа "лжецом" и "человеком, который не имеет плана и не знает, о чем говорит". Кроме того, президент США попытался приписать Байдену поддержку ультра-левой повестки, что бывший вице-президент США немедленно отверг.

Налоги Трампа и китайская чума

После этого кандидаты принялись обсуждать эпидемию коронавируса. Байден, критикуя Трампа за закрытие границ США, сравнил его со страусом, который держит голову в песке и указал действующему президенту на то, что во время его руководства 200 тысяч американцев умерли от коронавируса и еще 7 миллионов заразились. В свою защиту Трамп заявил, что, если бы Байден был президентом, погибло бы еще больше людей и припомнил ему эпидемию свиного гриппа, которая разгорелась в его бытность вице-президентом и с которой тот, по мнению Трампа, не мог справиться.

Еще одна колкость Байдена в адрес Трампа – его отношение к защитным маскам. Мол, он то отрицает их эффективность, то называет их ношение самым патриотичным поступком.

"У меня есть маска, с собой. Но я не вижу смысла надевать ее сейчас. Все здесь присутствующие предварительно сдали тест на COVID-19, все соблюдают социальную дистанцию. Я ношу маску только, когда в этом есть необходимость, а не ради показухи, как он. Господин Байден всегда в маске! Это самая большая маска, которую я когда-либо видел", – парировал действующий президент. В рамках обсуждения Байден и Трамп неоднократно просили друг друга "заткнуться".

Например, при очередной попытке Трампа его перебить, Байден назвал Трампа клоуном. "Трудно сказать что-нибудь с этим клоуном - извините, этим человеком", - сказал он.

Говоря о ситуации в американской экономике вследствие коронавируса, который Трамп снова назвал "китайской чумой", Байден обвинил Трампа в бездействии по устранению последствий и отсутствии защиты американцев.

Также Трампу пришлось отбиваться от вопросов модератора дебатов, Криса Уоллеса, о неуплате налогов президентом США.

"Я заплатил в 2016 и 2017 году миллионы долларов. Как и любой нормальный бизнесмен, я искал лазейки в американских законах, чтобы платить меньше налогов. Но все эти привилегии были доступны при администрации Обамы. Вы видите? И да, я обнародую свои налоговые декларации, как только они будут готовы", – заявил Трамп.

Байден также назвал Трампа "худшим президентом за всю историю США", на что Трамп огрызнулся, заявив, что за 47 месяцев президентства сделал больше, чем его соперник за 47 лет у власти.

"Щенок Путина" и миллионы на Китае и Украине

Чем ближе к концу дебатов, тем больше кандидаты в президенты США продолжали собачиться. В частности, Байден назвал Трампа "щенком Путина" (Putin's puppy), а Трамп обвинил семью Байдена в злоупотреблении властью в то время как Джо Байден был вице-президентом – он вспомнил о том, что его сын Хантер Байден начал "зарабатывать миллионы в Украине и в Китае", несмотря на то, что "до того нигде не работал". Кроме того, Трамп припоминал Байдену "пленки Деркача" и обвинил Хантера Байдена в получении 3,5 миллиона долларов от супруги бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной, намекнув на возможную коррупцию. Байден в ответ назвал это неправдой.

Отметим, что всего у президентов есть три возможности для личной встречи на дебатах. Еще два раунда дебатов запланированы в октябре – 15 октября в Майами (штат Флорида) и 22 октября в Нэшвилле (штат Теннесси).

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