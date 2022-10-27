"Совсем охамели": Путин пожаловался, что убили его друга

Путин возмутился из-за убийства иранского генерала и его друга Сулеймани.
Российский президент Владимир Путин публично возмутился из-за убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
"Взяли Сулеймани убили иранского генерала, можно было как угодно относиться к Сулеймани, как угодно, но это официальное лицо другого государства. Убили на территории третьей страны и сказали да, мы убили, что это такое вообще, мы где живем?. Совсем охамели",- заявил Путин во время своего выступления 27 октября.
Отметим, в январе 2020 года Иранский генерал лидер спецназа Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани был убит.
Стоит отметить, что 25 октября 2022 года в Иране убили полковника Корпуса стражей Исламской революции Молашахи и командира организации "Басидж" Джавада Киха.
По некоторым данным, именно эти командиры отвечали за поставки иранских дронов-камикадзе РФ для войны против Украины.
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