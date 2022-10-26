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В Иране убит полковник КСИР, доставлявший дроны Shahed-136 в Россию

26 октября 2022, 09:28

Полковник Молашахи был убит в машине, в которой он сидел рядом с одним из командиров организации "Басидж" Джавадом Киха. Последний также убит.

Иран, иранские дроны
В Иране убит полковник, который мог отвечать за поставку дронов в РФ / Коллаж фото mil.in.ua, Reuters

Во вторник, 25 октября, в городе Захедан, столице иранского Белуджистана на юго-востоке страны, был убит полковник Корпуса стражей Исламской революции и один из командиров организации "Басидж". По некоторым данным, эти люди отвечали за поставку иранских дронов-камикадзе Shahed-136 в Российскую Федерацию и инструктаж по их использованию.

Полковник Молашахи был убит в машине, в которой он сидел рядом с одним из командиров организации "Басидж" Джавадом Киха. Последний также убит, сообщает иранское информационное агентство Tasnim.

Это подразделение мобильных "янычар" режима обвиняют в жестоком подавлении антиправительственных выступлений в Иране в последние полтора десятка лет.

Как известно, Россия использует иранские дроны-камикадзе Shahed-136 для атак мирных городов Украины. В ГУР Минобороны сообщили, что в ближайшее время Тегеран отправит Москве беспилотники нового типа – Arash-2 и ракеты класса "земля-земля".

Также сообщалось, что Иран может передать России новые беспилотники Meraj-521, которые презентовали 19 октября.

Журналисты Reuters писали, что в Иране не считают, что, продавая оружие РФ, они становятся соучастниками преступлений против Украины. Как заявили иранские информаторы издания, то, где применяют это оружие – это не вопрос продавца. Также информатор подчеркнул, что якобы Иран не становится на чью-то сторону в войне, а хочет "положить конец кризису дипломатическим путем". В Тегеране считают, якобы своими поставками оружия России они не нарушают резолюции Совета Безопасности ООН от 2015 года.

Тем временем украинские военные ликвидировали 10 иранских инструкторов, которые причастны к ударам "шахидами" по нашим городам. Они обучали российских оккупантов запускать дроны и напрямую отслеживали их.

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