УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Создаем петушиную дивизию": появилось видео вербовки Пригожиным зеков в РФ

21 февраля 2023, 08:47
Евгений Пригожин набросился на кремлевское руководство за провалы РФ в войне с Украиной.
В Сети сообщили о смерти Евгения Пригожина
Евгений Пригожин / Скриншот соцсети

Из российских заключенных, которые вербуют в бандформирования ЧВК "Вагнера", создают специальную "петушиную дивизию".

Об этом заявил главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин во время вербовки заключенных в одной из зон РФ. Соответствующее видео опубликовано в Сети.

"Есть "обиженные", кто хочет на войну. За ними приедет специально обученный полковник, который создает отдельную краснознаменную петушиную дивизию", — сообщил он.

видео дня
Скриншот
/ Скриншот

При этом Пригожин набросился на кремлевское руководство за провалы РФ в войне с Украиной.

"Часов Яр? Укр*пский. Он и был укр*пским. Херсон? Да, Херсон уже давно Кремль сдал", – заявил он.

При этом перспективы так называемой "СВО", по мнению Пригожина, не самые лучшие.

"Перспективы "СВО"? Не самые лучшие. (нецензурно, - ред.) столько, что исправлять очень сложно... Все, что было задумано, было задумано (нецензурно, - ред.). Решили, что укр*пы испугаются, а укр*пы такие же, как мы с вами. У них такие же железные яйца. Пленного берешь, говоришь: "Почему не сдаешься?", а он отвечает: "А ты чего не сдаешься?", – добавил главарь ЧВК "Вагнер".

Напомним, в ГУР Минобороны Украины ранее заявляли, что в России усиливается конфликт между Минобороны и ЧВК Вагнера. По данным разведки, конфронтацию усиливает сам глава ведомства Шойгу, который заявлял об оккупации некоторых украинских территориях, но не упомянул об участии в захвате земель боевиков Вагнера.

Шойгу в противовес ЧВК Вагнера решил создать частную военную компанию Патриот. По мнению российского оппозиционера Ильи Пономарева, идея обречена на провал. Шойгу лишний раз продемонстрировал свою неспособность руководить войсками.

Читайте еще:

Евгений Пригожин ЧВК Вагнер война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

08:47

"Создаем петушиную дивизию": появилось видео вербовки Пригожиным зеков в РФ

08:30

Изменится ли ситуация после визита Байдена?мнение

08:29

Останется ли курс доллара в Украине весной по 40 гривен: прогноз экспертаВидео

08:02

"Биомассу можно гнать и по болоту": эксперт объяснил, остановит ли теплая погода наступление РФ

08:00

Россия к марту бросит в Украину резерв в 150-200 тысяч, но проиграет войну – генерал РоманенкоЭксклюзив

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

07:50

"Добавив сотни тысяч к уже призванным": Путин может объявить о новой мобилизации - NYTВидео

07:08

У Украины есть потенциал вернуть инициативу на фронте в 2023 году: в ISW назвали условие

06:39

В Германии назвали сроки поставки в Украину БМП Marder и боеприпасов для Gepard

06:20

Пригожин спешит до конца весны закопать всех зэков в землюмнение

Реклама
05:35

Гороскоп на март 2023 года для Дев: расставание, прибыль и избавление от проблемВидео

04:55

"Готовимся ко всему": эксперт объяснил, чего стоит ожидать от РФ в ближайшие дниВидео

04:03

"Нужно затянуть пояса": Путин готовит "сюрпризы" для россиян - военнослужащийВидео

03:30

Свержение режима Путина и освобождение Крыма: Пономарев назвал условия больших перемен в РФВидео

03:05

Известная украинская прыгунья показала на камеру жаркие поцелуи в ярком бодиВидео

02:40

Как приготовить гору вкуснейших котлет за копейки: секретные ингредиенты, которые можно добавить в фаршВидео

02:05

"РФ жаждет территории Украины": в Сеть слили секретные записки Буша за 2009 год

01:33

"Стареющая баба хватается за всё": Волочкова задрала юбку прямо на сценеВидео

00:51

Почему 21 февраля нельзя трогать деньги: приметы и важные запретыВидео

00:06

Украина работает над поставками вооружения, которого не было раньше в пакетах помощи - ЗеленскийВидео

00:03

Названы идеальные жены по знаку зодиака: они главные героини мужских грезВидео

Реклама
20 февраля, понедельник
23:50

"РФ может отправить на Киев 100 самолетов": эксперт о том, сколько самолетов смогут прорватьсяВидео

23:30

"Следующие дни будут решающими для всего мира": Бербок заявила об ужасных последствиях войны в УкраинеВидео

23:03

Почему 22 февраля нельзя трогать и чесать уши: приметы и главные запретыВидео

23:02

"Не оставляет места для дипломатических отношений": Грузия обиделась на действия УкраиныВидео

22:49

Байден четко понял, зачем Украине истребители, когда услышал сирену в Киеве - ПодолякВидео

22:08

Почему на похороны надевают черное: выдуманные ненужные правила или важные традиции

21:47

Жизель Бюндхен похвасталась стальными кубиками пресса на бразильском карнавале

21:29

Украина поможет Молдове с Приднестровьем: Зеленский назвал главное условиеВидео

20:51

Дома с людьми могут рухнуть: в Турции новое мощное землетрясениеВидео

20:45

Байден показал Путину средний палецмнение

20:40

В бою с оккупантами погиб снайпер ВСУ, прошедший обучение в Британии

20:35

Кристина Горняк назвала виновных в ее разводе с Владимиром Остапчуком

20:20

"Сейчас нужна максимальная мобилизация": Кулеба заявил, что Украина готовится к большой битвеВидео

20:07

Верка Сердючка разболтала диагноз Андрея ДанилкоВидео

19:53

Ожидаемое всеми наступление РФ все еще может произойти - РезниковВидео

19:49

Как визит Байдена в Киев ткнул Путина носом в его провалмнение

19:40

"Вершина нашей мечты": Игнат рассказал, какое оружие уничтожит оккупантов и приблизит Украину к победеВидео

19:39

Говорили о следующих месяцах на фронте: у Байдена раскрыли детали переговоров с ЗеленскимВидео

19:00

Вычесываем кошку правильно: 5 шагов к блестящей и шелковистой шерсти

18:45

Байден "сломал" речь Путина: эксперт сказал, о чем заявит диктатор РФ 21 февраляВидео

Реклама
18:34

Блогерша срывала с себя кожу ногтями после попыток повторить модный образ Doja CatВидео

18:26

"Там поляжет еще не одна тысяча россиян": военный объяснил, почему оккупанты вцепились в УгледарВидео

17:55

Медведев в истерике из-за визита Байдена в Киев: он внезапно признал мощную поддержку Украины ЗападомВидео

17:39

73-летний Ричард Гир был экстренно госпитализирован в Мексике

17:35

Россия на этой неделе готовит реванш - ЗеленскийВидео

17:28

Что будет, если неделю не мыть голову: эти последствия никогда не забудутсяВидео

16:56

"Точно знаю, что вопрос решен": Резников анонсировал передачу авиации УкраинеВидео

16:53

Ворвется ураган: погода в Украине кардинально изменится - синоптикиВидео

16:52

Как похудеть, если вам за 40: простые советы, ведущие к идеальному телуВидео

16:38

Как приготовить омлет из одного яйца: бюджетный и вкусный завтрак обеспечен

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода зима
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения дочериС днем рождения сынаС днем рождения женщине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять