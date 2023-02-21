"Создаем петушиную дивизию": появилось видео вербовки Пригожиным зеков в РФ

Евгений Пригожин набросился на кремлевское руководство за провалы РФ в войне с Украиной.

Евгений Пригожин / Скриншот соцсети

Из российских заключенных, которые вербуют в бандформирования ЧВК "Вагнера", создают специальную "петушиную дивизию".

Об этом заявил главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин во время вербовки заключенных в одной из зон РФ. Соответствующее видео опубликовано в Сети.

"Есть "обиженные", кто хочет на войну. За ними приедет специально обученный полковник, который создает отдельную краснознаменную петушиную дивизию", — сообщил он.

видео дня

/ Скриншот

При этом Пригожин набросился на кремлевское руководство за провалы РФ в войне с Украиной.

"Часов Яр? Укр*пский. Он и был укр*пским. Херсон? Да, Херсон уже давно Кремль сдал", – заявил он.

При этом перспективы так называемой "СВО", по мнению Пригожина, не самые лучшие.

"Перспективы "СВО"? Не самые лучшие. (нецензурно, - ред.) столько, что исправлять очень сложно... Все, что было задумано, было задумано (нецензурно, - ред.). Решили, что укр*пы испугаются, а укр*пы такие же, как мы с вами. У них такие же железные яйца. Пленного берешь, говоришь: "Почему не сдаешься?", а он отвечает: "А ты чего не сдаешься?", – добавил главарь ЧВК "Вагнер".

Напомним, в ГУР Минобороны Украины ранее заявляли, что в России усиливается конфликт между Минобороны и ЧВК Вагнера. По данным разведки, конфронтацию усиливает сам глава ведомства Шойгу, который заявлял об оккупации некоторых украинских территориях, но не упомянул об участии в захвате земель боевиков Вагнера.

Шойгу в противовес ЧВК Вагнера решил создать частную военную компанию Патриот. По мнению российского оппозиционера Ильи Пономарева, идея обречена на провал. Шойгу лишний раз продемонстрировал свою неспособность руководить войсками.

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