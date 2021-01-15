США сокрушают Северный поток-2: в России заявили о срыве планов по достройке газопровода

У судна Академик Черский нет разрешения на проведение работ в Дании, поэтому строительство СП-2 приостановлено - эксперт / Reuters

Запланированные на 15 января работы по завершению строительства Северного потока-2 в Дании, согласно заявлению Nord Stream 2 AG, так и не стартовали из-за технических проблем. Однако в России утверждают, что причиной тому является отсутствие у трубопрокладчика Академик Черский разрешения на работу в датских территориальных водах. Проблема возникла из-за отказа норвежской компании DNV GL сертифицировать проект в связи с угрозой американских санкций.

Как сообщает немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на оператора проекта Nord Stream 2 AG, строительство Северного потока-2 отложено из-за проблем с техническим оснащением. Дания дала разрешение на проведение работ, однако 15 января сооружение трубопровода продолжать не будут.

"У нас есть разрешение Датского энергетического агентства на начало работы в пятницу. Но это не означает, что мы снова начнем прокладку труб в пятницу, 15 января", - сказали в Nord Stream 2 AG, подчеркнув, что техническая проверка займет как минимум несколько дней, а точная дата возобновления строительства пока неизвестна.Читайте такжеУдар по Северному потоку-2: что будет с газопроводом после новых санкций США

Комментируя ситуацию с достройкой Северного потока-2, исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК Универ Капитал Артем Тузов в комментарии информагентству РИА Новости заявил, что проблема возникла из-за отсутствия у судна-трубоукладчика Академик Черский, который планировали задействовать в Дании, разрешения на проведение работ из-за выхода из проекта норвежской компании DNV GL. Норвежцы еще осенью 2020 году приняли решение покинуть проект из-за риска оказаться под санкциями США.

Следовательно, строительство продолжить нельзя: судно Фортуна не приспособлено к работам в датской акватории, а у Академика Черского нет разрешения на реализацию прокладки труб.Читайте такжеОтвет на удар США по Северному потоку-2: в Германии приняли новое решение

"Поэтому можно сказать однозначно только одно – технических проблем, необходимой модификации и так далее российские суда не требуют. Возможные задержки с прибытием судов на место могут быть связаны только с отсутствием сертификатов на работы", - подчеркнул Тузов.

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