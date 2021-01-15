США сокрушают Северный поток-2: в России заявили о срыве планов по достройке газопровода

В Nord Stream 2 AG не знают, когда начнется достройка газопровода Северный поток-2 в Дании.
Запланированные на 15 января работы по завершению строительства Северного потока-2 в Дании, согласно заявлению Nord Stream 2 AG, так и не стартовали из-за технических проблем. Однако в России утверждают, что причиной тому является отсутствие у трубопрокладчика Академик Черский разрешения на работу в датских территориальных водах. Проблема возникла из-за отказа норвежской компании DNV GL сертифицировать проект в связи с угрозой американских санкций.
Как сообщает немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на оператора проекта Nord Stream 2 AG, строительство Северного потока-2 отложено из-за проблем с техническим оснащением. Дания дала разрешение на проведение работ, однако 15 января сооружение трубопровода продолжать не будут.
"У нас есть разрешение Датского энергетического агентства на начало работы в пятницу. Но это не означает, что мы снова начнем прокладку труб в пятницу, 15 января", - сказали в Nord Stream 2 AG, подчеркнув, что техническая проверка займет как минимум несколько дней, а точная дата возобновления строительства пока неизвестна.Читайте такжеУдар по Северному потоку-2: что будет с газопроводом после новых санкций США
Комментируя ситуацию с достройкой Северного потока-2, исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК Универ Капитал Артем Тузов в комментарии информагентству РИА Новости заявил, что проблема возникла из-за отсутствия у судна-трубоукладчика Академик Черский, который планировали задействовать в Дании, разрешения на проведение работ из-за выхода из проекта норвежской компании DNV GL. Норвежцы еще осенью 2020 году приняли решение покинуть проект из-за риска оказаться под санкциями США.
Следовательно, строительство продолжить нельзя: судно Фортуна не приспособлено к работам в датской акватории, а у Академика Черского нет разрешения на реализацию прокладки труб.Читайте такжеОтвет на удар США по Северному потоку-2: в Германии приняли новое решение
"Поэтому можно сказать однозначно только одно – технических проблем, необходимой модификации и так далее российские суда не требуют. Возможные задержки с прибытием судов на место могут быть связаны только с отсутствием сертификатов на работы", - подчеркнул Тузов.
Северный поток-2 новости
- Строительство российского газопровода Северный поток-2 было возобновлено 11 декабря 2020 года в территориальных водах Германии. Работы начали фактически спустя год после их остановки из-за санкций Вашингтона.
- Компания Nord Stream 2 AG 28 декабря заявила о завершении работ по строительству газопровода в Германии.
- В связи с тем, что Конгрессу США удалось преодолеть вето президента Дональда Трампа на оборонный бюджет, санкции против Северного потока-2 вступили в силу 1 января 2021 года.
- 2 января стало известно, что норвежская компания-сертификатор DNV GL, которая еще в ноябре 2020 года заявляла о невозможности предоставлять проекту услуги по тестированию оборудования, отказалась от сертификации газопровода Северный поток-2 из-за угрозы попасть под американские санкции.
- 14 января журналисты Bloomberg сообщили, что первую ветку Северного потока-2 должны достроить до конца июня 2021 года.