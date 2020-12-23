США ввели новые санкции против Беларуси из-за зверств силовиков

В санкционный список попал первый заместитель главы белорусского МВД Геннадий Казакевич.
В среду, 23 декабря, правительство США ввело санкции против ряда силовых структур и чиновников Беларуси. Об этом говорится в распространенном пресс-релизе Минфина.
В частности, в санкционный список попал первый заместитель главы белорусского МВД Геннадий Казакевич. Под санкции также попали:
- Центральная избирательная комиссия Беларуси;
- спецназ Альфа КГБ Беларуси;
- главное управление внутренних дел Минского городского исполнительного комитета;
- минский ОМОН.
Как отметили в Минфине США, санкции вводятся в связи с причастностью указанных лиц и структур к "мошенничеству на президентских выборах и последовавшему насильственному подавлению мирных протестов".
Санкции против режима Лукашенко
- Запад не признает Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси и решительно осуждает итоги президентских выборов, состоявшихся 9 августа на территории РБ и завершившихся официально провозглашенной победой Лукашенко, а также применение насилия против активистов.
- Евросоюз 17 декабря принял третий пакет санкций против правящего режима Беларуси. Под ограничения попали 29 физических лиц и 7 компаний, которые, как полагают в Брюсселе, связаны с политикой Александра Лукашенко.
- 5 декабря лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призывала США усилить давление на официальный Минск и принять законопроект, который позволит американскому президенту расширить санкции в отношении режима Лукашенко.
Автор: Екатерина Трохимчук