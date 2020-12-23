США ввели новые санкции против Беларуси из-за зверств силовиков

США ввели санкции против Беларуси / Reuters

В среду, 23 декабря, правительство США ввело санкции против ряда силовых структур и чиновников Беларуси. Об этом говорится в распространенном пресс-релизе Минфина.

В частности, в санкционный список попал первый заместитель главы белорусского МВД Геннадий Казакевич. Под санкции также попали:

Центральная избирательная комиссия Беларуси;

спецназ Альфа КГБ Беларуси;

главное управление внутренних дел Минского городского исполнительного комитета;

минский ОМОН.

Как отметили в Минфине США, санкции вводятся в связи с причастностью указанных лиц и структур к "мошенничеству на президентских выборах и последовавшему насильственному подавлению мирных протестов".

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