​США выбросили российские аппараты ИВЛ: появилась реакция Кремля​

В США все 45 аппаратов ИВЛ утилизировали / ТАСС

В Кремле прокомментировали сообщения об утилизации США аппаратов искусственной вентиляции легких ​из России. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, "в тяжелый момент Россия помогла США в борьбе с коронавирусом".

"Если мы вспомним тот момент, когда эта помощь была направлена, момент был критический для всех стран мира, и он был критический для США. Поэтому все, что было в силах и в технологических и в технических возможностях России, она сделала для того, чтобы такую помощь направить. А что уже дальше американские коллеги решили с этим сделать — это уже не наш вопрос",— сказал Песков, передает ТАСС.

На вопрос, могли ли быть отправленные аппараты опасными, пресс-секретарь сказал, что "такого не может быть", так как эти ИВЛ также используются в больницах России.

Дмитрий Песков отметил, что ИВЛ могут выходить из строя и нуждаться в ремонте, как и любой прибор.

Как ранее сообщал Главред, в США утилизировали 45 аппаратов ИВЛ.

По данным издания Buzzfeed, российская техника оказалась бесполезной из-за разницы в электрическом напряжении и возможности возгораний аппаратов. По данным Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA), все 45 поставленных РФ аппаратов ИВЛ были утилизированы.