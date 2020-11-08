Стало известно о месте прощания с Жванецким

Жванецкий будет похоронен в Москве / Фото: Global Look Press

Писателя-сатирика Михаила Жванецкого похоронят 9 ноября в Москве.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на информацию от представителя писателя Олега Сташкевича, в связи с карантином церемония будет закрытой, поэтому поклонники не смогут попрощаться с публицистом.

"Похороны пройдут завтра, но прощания не будет по понятным причинам, мероприятие полностью будет закрытое. Завтра и в Москве", - сказал собеседник агентства.

Сташкевич подтвердил, что Жванецкий испытывал особые чувства к месту, где прошли его детские и юношеские годы, но похоронить сатирика в Одессе сейчас невозможно.

"Как можно похоронить в Одессе? Сейчас границы закрыты, об этом и речи быть не может", — сказал директор.

Он отметил, что конечное слово о том, на каком конкретно кладбище похоронят Жванецкого, будет за его семьей. Пока его название не озвучивается.