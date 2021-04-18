Стало известно о задержании лиц, обливших кетчупом посольство РФ в Праге

Российское посольство в Праге облили кетчупом в ночь на 18 апреля из-за подозрения в причастности спецслужб РФ к взрыву в Врбетице в 2004 году / Petr David Josek / AP

В Праге сотрудники правоохранительных органов задержали 7 человек, которые в ночь на 18 апреля облили кетчупом стену здания вокруг посольства России в Чехии. Открыто уголовное дело об административном правонарушении. Проводится расследование. Об этом рассказал официальный представитель местной полиции Ян Данек.

"Полиция задержала семь граждан, которые в ночь на воскресенье (18 апреля, - ред.) облили стены посольства РФ кетчупом. Проводится расследование. В отношении данных лиц открыто дело об административном правонарушении", - говорится в сообщении издания Blesk.Читайте такжеНа взорванных россиянами в Чехии складах было оружие для Украины - СМИ

Отмечается, что стены российского дипломатического ведомства уже удалось отчистить. Активисты утверждают, что кетчуп – это символ крови погибших в 2014 году при взрыве боеприпасов в деревне Врбетице в районе города Злин на востоке Чешской республики. Фотографии посольства опубликовал Telegram-канал РИА Новости.

Взрыв военного склада в Чехии в 2014 году