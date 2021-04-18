Стало известно о задержании лиц, обливших кетчупом посольство РФ в Праге

Полиция Праги задержала 7 человек.
В Праге сотрудники правоохранительных органов задержали 7 человек, которые в ночь на 18 апреля облили кетчупом стену здания вокруг посольства России в Чехии. Открыто уголовное дело об административном правонарушении. Проводится расследование. Об этом рассказал официальный представитель местной полиции Ян Данек.
"Полиция задержала семь граждан, которые в ночь на воскресенье (18 апреля, - ред.) облили стены посольства РФ кетчупом. Проводится расследование. В отношении данных лиц открыто дело об административном правонарушении", - говорится в сообщении издания Blesk.Читайте такжеНа взорванных россиянами в Чехии складах было оружие для Украины - СМИ
Отмечается, что стены российского дипломатического ведомства уже удалось отчистить. Активисты утверждают, что кетчуп – это символ крови погибших в 2014 году при взрыве боеприпасов в деревне Врбетице в районе города Злин на востоке Чешской республики. Фотографии посольства опубликовал Telegram-канал РИА Новости.
Взрыв военного склада в Чехии в 2014 году
- В чешском селе Врбетице в районе города Злин 16 октября 2014 года произошел взрыв боеприпасов на складах вооружения. Погибли два местных жителя. Взрыв привел к серьезным разрушениям. Взорвавшийся склад № 16 арендовала компания из Остравы Imex Group. Через два месяца взорвался другой склад – №12, который контролировала та же фирма. Спустя 6,5 лет россияне обвинили Россию в причастности к взрывам. Полиция Чехии объявила в розыск Александра Петрова и Руслана Боширова – граждан России, которых чешские полицейские считают сотрудниками ГУ Генштаба Минобороны РФ.
- В субботу, 17 апреля, власти Чехии объявили о выдворении из страны 18 сотрудников посольства России в Праге, которые, согласно их версии, являются "офицерами российских спецслужбы СВР и ГРУ". Решение принято в связи с появлением сведений о том, что к взрыву на складе в Врбетице в 2014 году, в ходе которого погибли 2 человека, могут быть причастны "офицеры российской военной разведки".