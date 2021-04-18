УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Стало известно о задержании лиц, обливших кетчупом посольство РФ в Праге

18 апреля 2021, 12:18
Прослушать новость
Остановить

Полиция Праги задержала 7 человек.

Посольство России в Чехии
Российское посольство в Праге облили кетчупом в ночь на 18 апреля из-за подозрения в причастности спецслужб РФ к взрыву в Врбетице в 2004 году / Petr David Josek / AP

В Праге сотрудники правоохранительных органов задержали 7 человек, которые в ночь на 18 апреля облили кетчупом стену здания вокруг посольства России в Чехии. Открыто уголовное дело об административном правонарушении. Проводится расследование. Об этом рассказал официальный представитель местной полиции Ян Данек.

"Полиция задержала семь граждан, которые в ночь на воскресенье (18 апреля, - ред.) облили стены посольства РФ кетчупом. Проводится расследование. В отношении данных лиц открыто дело об административном правонарушении", - говорится в сообщении издания Blesk.Читайте такжеНа взорванных россиянами в Чехии складах было оружие для Украины - СМИ

Отмечается, что стены российского дипломатического ведомства уже удалось отчистить. Активисты утверждают, что кетчуп – это символ крови погибших в 2014 году при взрыве боеприпасов в деревне Врбетице в районе города Злин на востоке Чешской республики. Фотографии посольства опубликовал Telegram-канал РИА Новости.

Взрыв военного склада в Чехии в 2014 году

  • В чешском селе Врбетице в районе города Злин 16 октября 2014 года произошел взрыв боеприпасов на складах вооружения. Погибли два местных жителя. Взрыв привел к серьезным разрушениям. Взорвавшийся склад № 16 арендовала компания из Остравы Imex Group. Через два месяца взорвался другой склад – №12, который контролировала та же фирма. Спустя 6,5 лет россияне обвинили Россию в причастности к взрывам. Полиция Чехии объявила в розыск Александра Петрова и Руслана Боширова – граждан России, которых чешские полицейские считают сотрудниками ГУ Генштаба Минобороны РФ.
  • В субботу, 17 апреля, власти Чехии объявили о выдворении из страны 18 сотрудников посольства России в Праге, которые, согласно их версии, являются "офицерами российских спецслужбы СВР и ГРУ". Решение принято в связи с появлением сведений о том, что к взрыву на складе в Врбетице в 2014 году, в ходе которого погибли 2 человека, могут быть причастны "офицеры российской военной разведки".
новости России посольство РФ новости Чехии
Сейчас вы просматриваете новость «Стало известно о задержании лиц, обливших кетчупом посольство РФ в Праге». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Роман на проекте: участник Голоса признался в любви соперницеРоман на проекте: участник Голоса признался в любви сопернице Появились первые кадры с шоу "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим"Появились первые кадры с шоу "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" Локдаун в Киеве продлят: врач спрогнозировала, до какого числаЛокдаун в Киеве продлят: врач спрогнозировала, до какого числа Лукашенко раскрыл, что Путин предлагал Порошенко по ДонбассуЛукашенко раскрыл, что Путин предлагал Порошенко по Донбассу Шойгу объявил об отведении войск России от границ УкраиныШойгу объявил об отведении войск России от границ Украины

Последние новости

09:27
Семечки подсолнуха: в чем польза для организма
09:19
Новая партия вакцины AstraZeneca прибыла в Украину: кому "светит" прививка
09:14
У Зеленского прокомментировали предложение Путина насчет встречи
09:06
Дизель по 30 и газ по 20: чем грозит дефицит топлива в Украине
09:05
В ОП подловили Путина на важной оговорке насчет переговоров с "ЛДНР" Видео
Реклама
09:05
Опасные симптомы для мужчин: какие сигналы тела нельзя игнорировать Видео
09:03
Карантин в Украине могут продлить после 30 июня - министр Видео
09:01
Волкер объяснил, почему Зеленский не выполняет требование России по Донбассу
08:48
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: неожиданности и запрет на перемены Видео
08:38
Молчание недоимператора: почему Путин "забыл" об Украине мнение
08:18
Число больных коронавирусом в Украине пересекло "красную линию"
07:50
В Госдепе сделали заявление о летальном оружии для Украины Видео
07:44
Дипломат раскрыл планы Путина по встрече с Зеленским на Донбассе Видео
07:41
Гороскоп всех знаков Зодиака на сегодня: прорыв и любовные неудачи Видео
07:14
Ведущая 1+1 без лифчика показала грудь на потрясающих фото
07:09
В РФ заявили о новой "холодной войне" с США Видео
06:56
Россия решила выжидать момент для нападения на Украину мнение
06:42
Генпрокурор Венедиктова намекнула, что кума Путина могут посадить Видео
06:30
Изнурительные магнитные бури с 23 апреля 2021: сколько продлятся и что делать Видео
06:01
Политолог объяснил, почему опасны прямые переговоры Зеленского с Путиным Видео
Реклама
05:28
Ученые продукты, которые провоцируют раннюю смерть Видео
05:02
Военный эксперт оценил худший сценарий агрессии армии РФ против Украины Видео
04:25
Исследователи отыскали еще один способ продления жизни
03:50
Зеленский готов ехать в Донецк или Луганск на встречу с Путиным – Кравчук Видео
03:09
Путин приготовил для Зеленского ловушку с переговорами по Донбассу - эксперт Видео
02:15
Ани Лорак засветила огромную грудь в дерзком вырезе наряда
00:53
Эксперт рассказал, кто надоумил Зеленского пригласить Путина на личную встречу Видео
00:19
Ученые нашли два новых пути распространения коронавируса Видео
22 апреля, четверг
23:58
В Белом доме раскрыли планы Байдена о новых санкциях против РФ Видео
23:34
На Вербное воскресенье в Украине резко изменится погода Видео
23:30
7 ненужных Windows-программ, которые стоит удалить прямо сейчас
23:24
Как должна выглядеть вагина: семь типов Видео
23:00
В Канаде заявили о мощнейшей угрозе для Европы из-за действий России Видео
22:56
Тайский массаж: кому противопоказана процедура Видео
22:48
Тищенко прокомментировал скандальный праздник для жены в отеле Видео
22:44
Меню на Лазареву субботу: вкусные рецепты Видео
22:41
Врач назвала самое опасное мясо для шашлыка Видео
22:36
Можно ли хрустеть суставами: врачи дали ответ Видео
21:58
Главари "ЛДНР" после заявления Путина захотели встретиться с Зеленским Видео
21:31
Степанов обратился к украинцам из-за карантина на Пасху Видео
Реклама
21:17
Тай-чи: похудение и другие преимущества для здоровья Видео
20:59
Увеличивает риск в три раза: эта привычка "помогает" Альцгеймеру Видео
20:58
В Офисе президента резко ответили Лукашенко на обвинения в адрес Зеленского Видео
20:31
В Украине обвинили Россию за лживые заявления о "всеобщей мобилизации" Видео
20:25
The Last of Us: Part II подорожала в украинском PS Store до 1999 грн Видео
20:19
Эксперт объяснил, почему получить субсидию стало гораздо сложнее Видео
19:53
Появились дата выхода и трейлер Фильма "Заклятие 3" про одержимость Видео
19:46
Лукашенко "налетел" на Зеленского с обвинениями Видео
19:24
Жириновский пообещал миллионы за русский флаг над Киевом Видео
18:46
Путин ответил Зеленскому и позвал в Москву Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять