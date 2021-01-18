"Свободу Навальному": в России начались жесткие задержания и разгон протестующих

В России силовики задержали десятки людей / t.me/mbknorthwest

В России вечером, 18 января, начались акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

После того, как лидер российской оппозиции Алексей Навальный призвал своих сторонников выходить на акции протеста, десятки из них были задержаны правоохранителями.

Как сообщает ОВД Инфо, в подмосковных Химках были задержаны 13 человек, пришедших под отделение полиции поддержать Навального. На них были составлены протоколы по статье о мелком хулиганстве, сопряженном с неподчинением сотруднику полиции.

В Санкт-Петербурге задержали 46 человек, у них отбирали мобильные телефоны и документы, проводили личный досмотр без понятых и грозили отправить за решетку на 48 часов. Многих задержанных по несколько часов держали в холодных автозаках, не выпуская даже в туалет.

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Также состоялись задержания одиночных пикетчиков в Москве, Иркутске и Архангельске. В некоторых случаях силовики отказывались пускать к задержанным адвокатов.

Российского оппозиционера Алексея Навального, которого сегодня арестовали на 30 дней, отправили в следственный изолятор - его будут удерживать в СИЗО Матросская тишина в Москве.

Алексей Навальный - о чем ранее сообщал Главред:

29 декабря 2020 года Федеральная служба исполнения наказания объявила Навального в розыск, обвинив его в нарушении мероприятий по контролю, которые Навальный вынужден проходить из-за условной судимости по делу Ив Роше.

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный был задержан 17 января по прилету в Москву в момент прохождения пограничного контроля в аэропорту Шереметьево.

В полдень, 18 января, в российской столице начался суд над Алексеем Навальным. ФСИН просит арестовать политика до рассмотрения вопроса о замене ему наказания с условного на реальное.