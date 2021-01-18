"Свободу Навальному": в России начались жесткие задержания и разгон протестующих

В России на акциях в поддержку Навального задержали более 70 человек.
В России вечером, 18 января, начались акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального.
После того, как лидер российской оппозиции Алексей Навальный призвал своих сторонников выходить на акции протеста, десятки из них были задержаны правоохранителями.
Как сообщает ОВД Инфо, в подмосковных Химках были задержаны 13 человек, пришедших под отделение полиции поддержать Навального. На них были составлены протоколы по статье о мелком хулиганстве, сопряженном с неподчинением сотруднику полиции.
В Санкт-Петербурге задержали 46 человек, у них отбирали мобильные телефоны и документы, проводили личный досмотр без понятых и грозили отправить за решетку на 48 часов. Многих задержанных по несколько часов держали в холодных автозаках, не выпуская даже в туалет.
Читайте такжеУкраина и мир резко отреагировали на задержание Навального
Также состоялись задержания одиночных пикетчиков в Москве, Иркутске и Архангельске. В некоторых случаях силовики отказывались пускать к задержанным адвокатов.
Российского оппозиционера Алексея Навального, которого сегодня арестовали на 30 дней, отправили в следственный изолятор - его будут удерживать в СИЗО Матросская тишина в Москве.
Алексей Навальный - о чем ранее сообщал Главред:
- 29 декабря 2020 года Федеральная служба исполнения наказания объявила Навального в розыск, обвинив его в нарушении мероприятий по контролю, которые Навальный вынужден проходить из-за условной судимости по делу Ив Роше.
- Российский оппозиционный политик Алексей Навальный был задержан 17 января по прилету в Москву в момент прохождения пограничного контроля в аэропорту Шереметьево.
- В полдень, 18 января, в российской столице начался суд над Алексеем Навальным. ФСИН просит арестовать политика до рассмотрения вопроса о замене ему наказания с условного на реальное.
Почему задержали Навального
У Алексея Навального есть условный срок - 3,5 года с испытательным сроком 5 лет. Его политик получил по обвинению в хищениях в фирмах Ив Роше.
Срок должен быть заканчиваться 30 декабря 2020. По российскому законодательству условный осужденный должен с определенной периодичностью отмечаться по месту регистрации.
До своего отравления, когда оппозиционер был здоров и находился в России, он не пришел на регистрацию шесть раз:
- 13 января,
- 27 января,
- 3 февраля,
- 16 марта,
- 6 июля,
- 17 августа.
Несмотря на это, жена Навального получила разрешение на его транспортировку в Германию, когда он находился в коме.
Как сообщают СМИ, во время лечения у российских правоохранителей претензий к Навальному не возникало. Вопросы начали появляться после 12 октября, когда его выписали из клиники Шарите.
Однако Навальный продолжал пребывать в Германии. За два дня до окончания его испытательного срока ФСИН отправила Навальному предупреждение: если до 29 декабря 2020 года, он не приедет, то служба может попросить заменить условный срок на реальный.
Несмотря на предупреждение, оппозиционер не прибыл в Россию. После чего ФСИН, согласно закону, 30 декабря объявила Навального в розыск.
Дальнейшую меру пресечения Навальному определит суд. До заседания, которое пока намечено на 29 января, он будет находиться под стражей.