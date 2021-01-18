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"Свободу Навальному": в России начались жесткие задержания и разгон протестующих

18 января 2021, 22:28

В России на акциях в поддержку Навального задержали более 70 человек.

В России силовики задержали десятки людей / t.me/mbknorthwest

В России вечером, 18 января, начались акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

После того, как лидер российской оппозиции Алексей Навальный призвал своих сторонников выходить на акции протеста, десятки из них были задержаны правоохранителями.

Как сообщает ОВД Инфо, в подмосковных Химках были задержаны 13 человек, пришедших под отделение полиции поддержать Навального. На них были составлены протоколы по статье о мелком хулиганстве, сопряженном с неподчинением сотруднику полиции.

В Санкт-Петербурге задержали 46 человек, у них отбирали мобильные телефоны и документы, проводили личный досмотр без понятых и грозили отправить за решетку на 48 часов. Многих задержанных по несколько часов держали в холодных автозаках, не выпуская даже в туалет.

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Также состоялись задержания одиночных пикетчиков в Москве, Иркутске и Архангельске. В некоторых случаях силовики отказывались пускать к задержанным адвокатов.

Российского оппозиционера Алексея Навального, которого сегодня арестовали на 30 дней, отправили в следственный изолятор - его будут удерживать в СИЗО Матросская тишина в Москве.

Алексей Навальный - о чем ранее сообщал Главред:

Почему задержали Навального

У Алексея Навального есть условный срок - 3,5 года с испытательным сроком 5 лет. Его политик получил по обвинению в хищениях в фирмах Ив Роше.

Срок должен быть заканчиваться 30 декабря 2020. По российскому законодательству условный осужденный должен с определенной периодичностью отмечаться по месту регистрации.

До своего отравления, когда оппозиционер был здоров и находился в России, он не пришел на регистрацию шесть раз:

  • 13 января,
  • 27 января,
  • 3 февраля,
  • 16 марта,
  • 6 июля,
  • 17 августа.

Несмотря на это, жена Навального получила разрешение на его транспортировку в Германию, когда он находился в коме.

Как сообщают СМИ, во время лечения у российских правоохранителей претензий к Навальному не возникало. Вопросы начали появляться после 12 октября, когда его выписали из клиники Шарите.

Однако Навальный продолжал пребывать в Германии. За два дня до окончания его испытательного срока ФСИН отправила Навальному предупреждение: если до 29 декабря 2020 года, он не приедет, то служба может попросить заменить условный срок на реальный.

Несмотря на предупреждение, оппозиционер не прибыл в Россию. После чего ФСИН, согласно закону, 30 декабря объявила Навального в розыск.

Дальнейшую меру пресечения Навальному определит суд. До заседания, которое пока намечено на 29 января, он будет находиться под стражей.

Навальный новости Алексей Навальный
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