Танки Leopard для Украины: Зеленский и Макрон пошли на "сделку", чтобы надавить на США и ФРГ – СМИ

Франция и Польша подталкивают Германию к тому, чтобы она согласилась на поставки танков тяжелых Leopard 2 Украине, пишут американские журналисты.

Договоренности Зеленского с Макроном привели к тому, что в Европе снято вето на танки для Украины - СМИ / Коллаж Офис президента, УНИАН, Bundeswehr

Решение президента Франции Эммануэля Макрона о предоставлении Украине легких танков является результатом сделки с президентом Владимиром Зеленским, направленной на оказание давления на США и ФРГ для поставок Киеву танков Leopard 2. Помогает в вопросе и Польша, которая вместе с Парижем подталкивает Берлин к такому решению. Танков, которые хочет получить Украина, много в Европе.

В материале Politico говорится о том, что Германия, Испания, Польша, Греция, Финляндия и Дания располагают танками Leopard, которые нужны Киеву. Причем, как утверждает французский чиновник на условиях анонимности, таких танков на складах Европы много.

Примечательно, производителем Leopard является Krauss-Maffei Weggman – компания из Мюнхена. Поэтому для их экспорта даже из других стран требуется разрешение Берлина. Тот же чиновник говорит, что Париж и Варшава добиваются того, чтобы немецкое государство предоставило соответствующее разрешение. Франция стремится договориться до французско-немецкого саммита, который запланирован на 22 января.

Отмечается, что президент Франции Макрон с цель снятия табу на поставки танков Украине, уже объявил о передаче Киеву легких танков. Поставки танков - результат сделки с Зеленским для того, чтобы Германия согласилась на поставки Leopard.

В статье указывается, что готова будет передать свои Leopard Украине и Польша. Однако Варшава пойдет на такой шаг исключительно в составе международной коалиции, о чем рассказал польский глава правительства Матеуш Моравецкий, который ранее обсуждал данную проблему с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Кроме того, журналисты написали, что давление на ФРГ усилится в том случае, если Британия примет решение о передаче Украине своих танков Challenger. Лондон уже изучает возможности отправить Киеву около 10-12 единиц таких танков.

Поставки Украине танков Leopard

Председатель оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман сказала, что после передачи Украине боевых машин пехоты Marder можно будет ожидать поставок танков Leopard. По ее словам, такие решения стали возможны после того, как правительство ФРГ изменило свою позицию по вооружениям для Украины.

В Финляндии заявили, что будут готовы передать свои танки Leopard Украине. В Хельсинки уточнили – государство сможет дать только часть своей военной техники и напомнили о своем соседстве с оккупантом Россией.

Замглавы Бундестага Катрин Геринг-Эккардт считает, что Берлин кроме БМП Marder должен дать Украине и танки Leopard. Ее поддержал другой коллега – вице-канцлер Вольфганг Кубики. Однако политики убеждены, что передача танков должна быть согласована с Североатлантическим альянсом

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