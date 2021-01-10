Трамп изменил планы по выборам президента 2024 года

Дональд Трамп не будет участвовать в выборах 2024 года / Фото: Reuters

Близкое окружение Дональда Трампа утверждает, что за две недели до завершения каденции президент принял решение, что скорее всего, не будет баллотироваться вновь на выборах в 2024 году.

Как информирует американское издание Politico, если Трамп передумает и решит все же баллотироваться, то соратники будут его призывать не делать этого.

О новом решении журналистам сообщил один из друзей действующего президента США. Он убежден, что Трамп никогда не скажет о том, что он не будет баллотироваться. Он будет дразнить, притворяться, что якобы идет на выборы, но в конце концов просто этого не сделает.

Читайте такжеПрезидент Чехии сравнил штурм Капитолия с украинским МайданомКак известно, после проигрыша Трампа на выборах в ноябре 2020 года он немедленно заявил о своем намерении вновь баллотироваться в президенты в 2024 году. Об этом он планировал объявить в день инаугурации Байдена. Однако после атаки на Капитолий глава белого дома изменил свое решение. По словам двух республиканцев, приближенных к Трампу, он начал отступать от этой идеи. Трамп узнал, что баллотирование потребует от него финансовых отчетов. Это сделает его уязвимым во время уголовных и гражданских расследований, а также судебных процессов.

Отметим, 11 января в нижней палате Конгресса США должны рассмотреть вопрос об импичменте президента Дональда Трампа. Его обвиняют к подстрекательству к беспорядкам в Вашингтоне, которые повлекли за собой человеческие жертвы.

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