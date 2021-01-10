Трамп изменил планы по выборам президента 2024 года

Американский лидер решил больше не бороться за главный государственный пост страны.
Близкое окружение Дональда Трампа утверждает, что за две недели до завершения каденции президент принял решение, что скорее всего, не будет баллотироваться вновь на выборах в 2024 году.
Как информирует американское издание Politico, если Трамп передумает и решит все же баллотироваться, то соратники будут его призывать не делать этого.
О новом решении журналистам сообщил один из друзей действующего президента США. Он убежден, что Трамп никогда не скажет о том, что он не будет баллотироваться. Он будет дразнить, притворяться, что якобы идет на выборы, но в конце концов просто этого не сделает.
Читайте такжеПрезидент Чехии сравнил штурм Капитолия с украинским МайданомКак известно, после проигрыша Трампа на выборах в ноябре 2020 года он немедленно заявил о своем намерении вновь баллотироваться в президенты в 2024 году. Об этом он планировал объявить в день инаугурации Байдена. Однако после атаки на Капитолий глава белого дома изменил свое решение. По словам двух республиканцев, приближенных к Трампу, он начал отступать от этой идеи. Трамп узнал, что баллотирование потребует от него финансовых отчетов. Это сделает его уязвимым во время уголовных и гражданских расследований, а также судебных процессов.
Отметим, 11 января в нижней палате Конгресса США должны рассмотреть вопрос об импичменте президента Дональда Трампа. Его обвиняют к подстрекательству к беспорядкам в Вашингтоне, которые повлекли за собой человеческие жертвы.
Новости США
9 января в компании Twitter приняли решение навсегда заблокировать личный аккаунт президента США Дональда Трампа. В его публикациях увидели "риск дальнейшего подстрекательства к насилию".
6 января в Вашингтоне во время заседания Конгресса США по вопросу утверждения итогов выборов президента, победу в которых одержал "демократ" Джо Байден, у Капитолия произошли беспорядки. Сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса и попытались устроить штурм.
Действующий президент Дональд Трамп заявил, что он по-прежнему не признает итогов выборов главы государства, однако призвал своих сторонников прекратить протесты.
В руководстве Палаты представителей уже заявили, что если Трамп добровольно не уйдет в отставку в связи с событиями у Капитолия, "демократы" инициируют процедуру импичмента.