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Трамп обвинил Байдена в психическом расстройстве

9 октября 2020, 23:39

Глава Белого дома утверждает, что его оппонент не контролирует свои слова.

Трамп,Байден
Трамп заявил, что Байден лишился разума / Reuters

Президент США Дональд Трамп публично высказал мнение, что его соперник на ноябрьских выборах, кандидат в президенты от Демократический партии США Джо Байден, не контролирует свои слова, поскольку лишился разума.

В эфире радиопрограммы The Rush Limbaugh Show американский лидер упомянул о теледебатах, которые состоялись накануне.

Трамп напомнил, что Байден просил его не перебивать. Однако президент США намеренно делал это, когда слышал от оппонента возмутительные заявления. По словам главы Белого дома, его соперник на грядущих президентских выборах может внезапно перейти с изначальной темы разговора "на обсуждение птичек и пчелок".

Трамп считает своего конкурента по предвыборной гонке "медленным", указывая на то, что с ним "что-то не так". При этом речь не идет о возрасте политика, которому уже 78 лет. Трамп сообщил, что знает много людей, которые старше Байдена, но при этом их мозг находится "в полном порядке".

Читайте такжеТрамп раскрыл секрет быстрого выздоровления от коронавирусаАмериканский лидер заявил, что Байден не в состоянии самостоятельно ответить на простые вопросы. По словам главы США, лояльные демократам журналисты заранее передают ему свои вопросы, после чего Байден в эфире читает с экрана компьютера ответы, подготовленные его помощниками. Трамп подчеркнул, что его оппонент на минувших выборах Хиллари Клинтон была гораздо умнее.

"Она могла сама отвечать на вопросы", — сказал глава государства.

Отметим, президентские выборы в США пройдут 3 ноября.

Дебаты Трампа и Байдена

  • 8 октября комиссия по дебатам заявила, что второй этап состоится онлайн, чтобы защитить здоровье и безопасность всех участников. Модератором дебатов будет Стив Скалли с телеканала C-SPAN. Трамп отверг такую идею и назвал ее "смешной".

  • 29 сентября в городе Кливленд, штат Огайо, состоялись первые дебаты между Дональдом Трампом и Джозефом Байденом - кандидатами в президенты США.

  • Свои выступления политики начали со взаимных обвинений и оскорблений. Байден назвал Трампа клоуном и "худшим президентом в Америке". Кроме того, он заявил, что президент США запаниковал в условиях коронавируса, а также якобы постоянно лжет.

  • В свою очередь, Трамп обвинил оппонента в том, что тот хочет лишить медицинской страховки 180 млн человек.

  • Далее, президент США заявил, что сын его оппонента, Хантер, во время работы в Украине заработал "целое коррупционное состояние" (имелась в виду работа в компании Burisma). Байден опроверг все обвинения и сказал, что гордится своим сыном.

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