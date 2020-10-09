Трамп обвинил Байдена в психическом расстройстве

Трамп заявил, что Байден лишился разума / Reuters

Президент США Дональд Трамп публично высказал мнение, что его соперник на ноябрьских выборах, кандидат в президенты от Демократический партии США Джо Байден, не контролирует свои слова, поскольку лишился разума.

В эфире радиопрограммы The Rush Limbaugh Show американский лидер упомянул о теледебатах, которые состоялись накануне.

Трамп напомнил, что Байден просил его не перебивать. Однако президент США намеренно делал это, когда слышал от оппонента возмутительные заявления. По словам главы Белого дома, его соперник на грядущих президентских выборах может внезапно перейти с изначальной темы разговора "на обсуждение птичек и пчелок".

Трамп считает своего конкурента по предвыборной гонке "медленным", указывая на то, что с ним "что-то не так". При этом речь не идет о возрасте политика, которому уже 78 лет. Трамп сообщил, что знает много людей, которые старше Байдена, но при этом их мозг находится "в полном порядке".

Читайте такжеТрамп раскрыл секрет быстрого выздоровления от коронавирусаАмериканский лидер заявил, что Байден не в состоянии самостоятельно ответить на простые вопросы. По словам главы США, лояльные демократам журналисты заранее передают ему свои вопросы, после чего Байден в эфире читает с экрана компьютера ответы, подготовленные его помощниками. Трамп подчеркнул, что его оппонент на минувших выборах Хиллари Клинтон была гораздо умнее.

"Она могла сама отвечать на вопросы", — сказал глава государства.

Отметим, президентские выборы в США пройдут 3 ноября.

Дебаты Трампа и Байдена