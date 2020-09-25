Трамп vs Байден: экс-посол назвал более "выгодного" для Украины кандидата в президенты США

Константин Грищенко спрогнозировал последствия выборов в США для Украины / коллаж Reuters

Если на выборах президента США победит нынешний глава Белого дома Дональд Трамп, вероятность благоприятного сценария для Украины невысока.

Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел и экс-посол Украины в США (2000-2003 гг.) Константин Грищенко, передает РБК-Украина.

По его словам, Трамп и в дальнейшем будет ассоциировать Украину с негативом, с государством, из-за которого у него появилось много проблем.

"Трамп не привязывает это к конкретным личностям, а проектирует на всю страну. Он навязывает свою точку зрения специалистам, разведывательному сообществу, всем тем, кто традиционно готовил позицию главы государства", - отметил Грищенко.

Дипломат также считает, что попытки Трампа наладить отношения с президентом России Владимиром Путиным и вовсе несут для Украины объективные риски.

Впрочем, Трампу свойственно менять свою точку зрения на различные вопросы, поэтому можно ожидать и более благоприятного для Украины сценария, хотя его вероятность невысока.

По мнению дипломата, более прогнозируемым будет поведение Джо Байдена относительно Украины.

"Политика Байдена будет, скорее всего, похожа на политику президента Обамы, но не обязательно. Мне кажется, он более жесткий и решительный по сравнению с Обамой. У него свои вопросы есть ко многим деятелям в Украине, которые пытались влиять, в том числе и на ход нынешней кампании, но это не будет для него основным", - отметил Грищенко.

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