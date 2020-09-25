Трамп vs Байден: экс-посол назвал более "выгодного" для Украины кандидата в президенты США

Попытки Трампа наладить отношения с Путиным несут для Украины объективные риски.
Если на выборах президента США победит нынешний глава Белого дома Дональд Трамп, вероятность благоприятного сценария для Украины невысока.
Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел и экс-посол Украины в США (2000-2003 гг.) Константин Грищенко, передает РБК-Украина.
По его словам, Трамп и в дальнейшем будет ассоциировать Украину с негативом, с государством, из-за которого у него появилось много проблем.
"Трамп не привязывает это к конкретным личностям, а проектирует на всю страну. Он навязывает свою точку зрения специалистам, разведывательному сообществу, всем тем, кто традиционно готовил позицию главы государства", - отметил Грищенко.
Дипломат также считает, что попытки Трампа наладить отношения с президентом России Владимиром Путиным и вовсе несут для Украины объективные риски.
Впрочем, Трампу свойственно менять свою точку зрения на различные вопросы, поэтому можно ожидать и более благоприятного для Украины сценария, хотя его вероятность невысока.
По мнению дипломата, более прогнозируемым будет поведение Джо Байдена относительно Украины.
"Политика Байдена будет, скорее всего, похожа на политику президента Обамы, но не обязательно. Мне кажется, он более жесткий и решительный по сравнению с Обамой. У него свои вопросы есть ко многим деятелям в Украине, которые пытались влиять, в том числе и на ход нынешней кампании, но это не будет для него основным", - отметил Грищенко.
Выборы в США - что известно:
- Очередные выборы президента Америки запланированы на 3 ноября 2020 года.
- Президент США Дональд Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти, если проиграет выборы 2020 года кандидату от демократов Джо Байдену.
- В сентябре рейтинг Дональда Трампа - кандидата на пост главы государства, действующего американского лидера - достиг максимальных с июня показателей. По результатам опроса, в целом работу Трампа на посту президента считают положительной 47% опрошенных.
- Согласно данным соцопроса, проведенного в период с 12 по 15 августа, Трампа были готовы поддержать 46% избирателей, его оппонента Байдена – 50%.
- По результатам опроса с 17 по 25 августа, разрыв увеличился до 7%. При этом Байден согласился выйти на дебаты с Трампом.