​Трамп запретит поставки вакцины от COVID-19 другим странам - СМИ

Трамп запретит поставки вакцины от COVID-19 / Reuters

Президент США Дональд Трамп намерен запретить предоставление вакцины от коронавируса другим странам, пока ею не будут обеспечены американские штаты.

Соответствующее распоряжение Трамп подпишет 8 декабря, сообщает американский телеканал Fox News.

Как сообщают в Белом доме, Трамп хочет объявить американцам о "приоритетном подходе America First".

Кроме того, источник, близкий к рабочей группе по вопросам коронавируса Белого дома, рассказал, что разрешение на использование вакцин Pfizer-BioNTech может быть уже в пятницу 11 декабря.

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"Первоочередной задачей является распространение этих вакцин среди американцев, прежде чем мы начнем доставлять их по всему миру, чтобы получить международный доступ", - сказал чиновник.

Источник в Белом доме подчеркнул, что международная помощь может начаться в конце весны или в начале лета 2021 года.

Отметим, 7 декабря, министр здравоохранения Максим Степанов призвал США предоставить Украине вакцину от коронавируса в приоритетном порядке. Об этом шла речь во время телефонных переговоров Степанова с временным поверенным в делах США Кристиной Квин.

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