​Трамп запретит поставки вакцины от COVID-19 другим странам - СМИ

Трамп хочет запретить давать вакцину другим странам, пока не обеспечат США.
Президент США Дональд Трамп намерен запретить предоставление вакцины от коронавируса другим странам, пока ею не будут обеспечены американские штаты.
Соответствующее распоряжение Трамп подпишет 8 декабря, сообщает американский телеканал Fox News.
Как сообщают в Белом доме, Трамп хочет объявить американцам о "приоритетном подходе America First".
Кроме того, источник, близкий к рабочей группе по вопросам коронавируса Белого дома, рассказал, что разрешение на использование вакцин Pfizer-BioNTech может быть уже в пятницу 11 декабря.
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"Первоочередной задачей является распространение этих вакцин среди американцев, прежде чем мы начнем доставлять их по всему миру, чтобы получить международный доступ", - сказал чиновник.
Источник в Белом доме подчеркнул, что международная помощь может начаться в конце весны или в начале лета 2021 года.
Отметим, 7 декабря, министр здравоохранения Максим Степанов призвал США предоставить Украине вакцину от коронавируса в приоритетном порядке. Об этом шла речь во время телефонных переговоров Степанова с временным поверенным в делах США Кристиной Квин.
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Вакцина от коронавируса - о чем ранее сообщал Главред:
- Главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал о перспективах получения Украиной вакцины от коронавируса. По его словам, Украина получит около 8,5 млн доз вакцины от коронавируса.
- Врач объяснил, почему украинцам не светит вакцина от COVID-19. Вакцина от коронавируса требует соблюдения особых условий во время транспортировки и хранения, сообщил инфекционист.
- Руководитель Минздрава заявил, что, по предварительным оценкам, закупка 40 млн тестов на коронавирус COVID-19 обойдется бюджету Украины минимум в 120 млрд гривен.