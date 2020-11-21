Трампа лишат главного рупора: в Twitter сделали заявление

Дональд Трамп / Reuters

Официальный аккаунт президента США @POTUS в Twitter будет передан Джо Байдену в день инаугурации.

Это произойдет, даже если действующий президент Дональд Трамп откажется, сообщил представитель Twitter в комментарии The New York Post.

"Twitter активно готовится поддержать переход институциональных аккаунтов Белого дома 20 января 2021 года. Как и во время смены президента в 2017 году, этот процесс будет осуществляется в тесном сотрудничестве с Национальным управлением архивов и документации", - говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что другие правительственные аккаунты, такие как @VP, @FLOTUS, @whitehouse, также будут переданы администрации Байдена.

Существующие твиты администрации Трампа будут заархивированы NARA.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что победитель президентских выборов в США демократ Джо Байден определился с будущими назначениями в новую администрацию Белого дома.