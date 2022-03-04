"Тяжело для карманов россиян" - Ходорковский о санкциях

Михаил Ходорковский / УНИАН

Опальный российский олигарх Михаил Ходорковский считает, что народ России еще не до конца осознает всю тяжесть санкций.

Об этом он сообщил в эфире "Навальный лайф" и призвал народ выходить на протесты против полномасштабной российской агрессии против Украины.

"Люди еще не поняли насколько это будет тяжело для их собственных карманов, для их собственной репутации и для их собственной возможности существовать в мире. Мне до сих пор некоторые люди говорят, что мы боимся делать то и то, потому что могут на 15 суток отправить в изоляторы, или другие плохие вещи сделать. Для меня было аргументом семь дней назад. Когда мы видим, что происходит в Харькове, Киеве, в Украине, нужен кардинальный пересмотр того, что мы можем делать. Для того, чтобы потом тебе не было стыдно", - отметил Ходорковский.

Он отметил, что цены в магазинах подскочат в 2-3 раза, а запасов на складах хватит на месяц. С потребительской паникой эти запасы улетучатся за неделю-две. На данный момент закупать продукцию за границей не представляется возможным. Рост ценников в ближайшую неделю – это необратимые последствия действий российской власти.

Также на своей странице в Facebook Ходорковский отметил, что все фонды России обнулились. А накопленное РФ золото не купит ни одна страна мира.

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"Я думаю, что с сегодняшнего дня курс рубля начнёт своё свободное падение, а последствия этого мы все знаем — ежедневная смена ценников в магазинах, исчезновение импортных товаров, за счёт которых обеспечивается 50% российского внутреннего рынка…. Всё, что мы видели: "Привет, девяностые!", - подытожил олигарх.

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