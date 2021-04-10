У Лаврова разразились требованием к США из-за ситуации в Украине

В МИД РФ обвинили США в дезинформации в ситуации с переговорами по Украине / Reuters

В российском МИД обвинили Киев в реализации агрессивной политики и призвали Вашингтон "обуздать" подобные "действия" со стороны украинских властей. При этом Москва не ведет переговоров с американцами по ситуации в Украине на уровне оборонных и внешнеполитических ведомств. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

В комментарии РИА Новости он сказал, что Киев ведет политику "нагнетания напряженности". Россияне ждут, чтобы США повлияли на украинские власти.

"Разумеется, ждем эффективных действий со стороны США по обузданию политики нагнетания напряженности, которую проводят власти в Киеве", - сказал Рябков.

Кроме того, он подверг критике заявление пресс-секретаря Белого дома о "взаимодействии" США и России на разных уровнях и переговорах на высоком уровне. По словам российского дипломата, переговоров такого характера нет, а данные сведения являются дезинформацией. Дискуссия, которая проводилась, была на другом уровне.Читайте такжеСША приготовили боевой ответ Москве на войска России у границ Украины

"Я могу назвать это дезинформацией и введением в заблуждение как общественности, так и правительств стран, которые проявляют соответствующий интерес к данной теме. На уровне министров обороны и иностранных дел никаких контактов с американскими представителями по Украине нет и не предвидится, контакты, которые прошли уже примерно 7-10 дней назад, проводились на других уровнях и по другим линиям", - подчеркнул Рябков и упрекнул США проявить более ответственное отношение в вопросах распространения подобной информации.

Заявления МИД РФ в адрес Украины