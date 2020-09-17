У Путина сделали заявление о встрече с Зеленским

Встреча в Нормандском формате состоится в обозримом будущем - Песков/ УНИАН

Встреча лидеров Украины, России, Германии и Франции может произойти в скором времени. Однако сегодня сложно назвать ориентировочную дату переговоров, в рамках которых состоится прямой диалог Владимира Путина с Владимиром Зеленским.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает информагентство ТАСС.

Как утверждает спикер Путина, саммит лидеров стран Нормандского формата должен быть результативным. Иначе встречу в рамках нормандской четверки проводить бессмысленно.

При этом Песков сделал неоднозначное заявление о перспективах переговоров в ближайшее время.

"Действительно, нам следует ожидать в обозримом будущем встречу глав государств в нормандском формате. Единственная здесь загвоздка - что считать обозримым будущим", - сказал он.

Напоследок он подчеркнул, что условием дискуссии в Париже является выполнение договоренностей, которые стороны обсудили на саммите в декабре, 2019 года.Читайте такжеПутин отдаст Донбасс, если Зеленский пойдет на главное условие Кремля – эксперт