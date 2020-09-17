У Путина сделали заявление о встрече с Зеленским

В Кремле допустили проведение нового раунда переговоров лидеров стран Нормандского формата.
Встреча лидеров Украины, России, Германии и Франции может произойти в скором времени. Однако сегодня сложно назвать ориентировочную дату переговоров, в рамках которых состоится прямой диалог Владимира Путина с Владимиром Зеленским.
Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает информагентство ТАСС.
Как утверждает спикер Путина, саммит лидеров стран Нормандского формата должен быть результативным. Иначе встречу в рамках нормандской четверки проводить бессмысленно.
При этом Песков сделал неоднозначное заявление о перспективах переговоров в ближайшее время.
"Действительно, нам следует ожидать в обозримом будущем встречу глав государств в нормандском формате. Единственная здесь загвоздка - что считать обозримым будущим", - сказал он.
Напоследок он подчеркнул, что условием дискуссии в Париже является выполнение договоренностей, которые стороны обсудили на саммите в декабре, 2019 года.Читайте такжеПутин отдаст Донбасс, если Зеленский пойдет на главное условие Кремля – эксперт
- Напомним, 11 сентября состоялась встреча советников лидеров Нормандского формата. Представитель России Дмитрий Козак заявил, что прорыва в переговорах по Донбассу не случилось, однако сторонам удалось достичь соглашения об установлении режима прекращения огня и механизме реализации мер по обеспечению перемирия.
- По словам главы ОП Андрея Ермака, стороны договорились о продлении перемирия на востоке Украины. Также он выразил надежду, что саммит Нормандской четверки пройдет до конца года.
- Позже замглавы АП РФ Дмитрий Козак добавил, что на данный момент нет оснований для проведения встречи в Париже в рамках Нормандского формата.