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У Путина сделали заявление о встрече с Зеленским

17 сентября 2020, 14:22

В Кремле допустили проведение нового раунда переговоров лидеров стран Нормандского формата.

Песков
Встреча в Нормандском формате состоится в обозримом будущем - Песков/ УНИАН

Встреча лидеров Украины, России, Германии и Франции может произойти в скором времени. Однако сегодня сложно назвать ориентировочную дату переговоров, в рамках которых состоится прямой диалог Владимира Путина с Владимиром Зеленским.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает информагентство ТАСС.

Как утверждает спикер Путина, саммит лидеров стран Нормандского формата должен быть результативным. Иначе встречу в рамках нормандской четверки проводить бессмысленно.

При этом Песков сделал неоднозначное заявление о перспективах переговоров в ближайшее время.

"Действительно, нам следует ожидать в обозримом будущем встречу глав государств в нормандском формате. Единственная здесь загвоздка - что считать обозримым будущим", - сказал он.

Напоследок он подчеркнул, что условием дискуссии в Париже является выполнение договоренностей, которые стороны обсудили на саммите в декабре, 2019 года.Читайте такжеПутин отдаст Донбасс, если Зеленский пойдет на главное условие Кремля – эксперт

  • Напомним, 11 сентября состоялась встреча советников лидеров Нормандского формата. Представитель России Дмитрий Козак заявил, что прорыва в переговорах по Донбассу не случилось, однако сторонам удалось достичь соглашения об установлении режима прекращения огня и механизме реализации мер по обеспечению перемирия.
  • По словам главы ОП Андрея Ермака, стороны договорились о продлении перемирия на востоке Украины. Также он выразил надежду, что саммит Нормандской четверки пройдет до конца года.
  • Позже замглавы АП РФ Дмитрий Козак добавил, что на данный момент нет оснований для проведения встречи в Париже в рамках Нормандского формата.

новости России нормандский формат Владимир Путин Дмитрий Песков
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