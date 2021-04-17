У Путина жестко отреагировали на "фокусы" Чехии

В Министерстве иностранных дел России резко отреагировали на высылку дипломатов из Чехии.
Представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на решение властей Чехии о высылке из страны 18 российских дипломатов, сообщает ТАСС в субботу, 17 апреля.
"Праге хорошо известно, что последует за подобными "фокусами", - сказала она.
В свою очередь, зампред комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров назвал чушью заявления о том, что российские разведчики могли иметь отношение к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году.
"Это чушь, высосанная из пальца. Это просто придуманная ситуация для того, чтобы поддержать американцев, которые сейчас получили жесткий ответ от нас", - сказал сенатор ТАСС.
По словам Джабарова, Россия пропорционально ответит на высылку 18 российских дипломатов.
"Ответ будет адекватный. Но, скорее всего, я подозреваю, пропорциональный", - сказал он.
- Ранее Главред писал о том, что Чехия пошла на решительные меры и высылает 18 российских дипломатов, сообщил глава МИД страны Ян Гамачек.
- Напомним, в Министерстве иностранных дел Украины приняли решение о высылке из Украины старшего дипломата посольства РФ в Киеве.
- 16 апреля сотрудники ФСБ задержали консула Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка.
- В спецслужбе утверждают, что Сосонюк якобы пытался получить информацию закрытого характера, содержащуюся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ.
- Подчеркивается, что такая деятельность "несовместима со статусом дипломатического работника" и носит "явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации".
- К украинскому дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права, добавили в ФСБ.