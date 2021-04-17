У Путина жестко отреагировали на "фокусы" Чехии

Мария Захарова отреагировала на действия Чехии / Захарова

Представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на решение властей Чехии о высылке из страны 18 российских дипломатов, сообщает ТАСС в субботу, 17 апреля.

"Праге хорошо известно, что последует за подобными "фокусами", - сказала она.

В свою очередь, зампред комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров назвал чушью заявления о том, что российские разведчики могли иметь отношение к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году.

"Это чушь, высосанная из пальца. Это просто придуманная ситуация для того, чтобы поддержать американцев, которые сейчас получили жесткий ответ от нас", - сказал сенатор ТАСС.

По словам Джабарова, Россия пропорционально ответит на высылку 18 российских дипломатов.

"Ответ будет адекватный. Но, скорее всего, я подозреваю, пропорциональный", - сказал он.