"Убей же хоть одного": министр культуры Москвы Кибовский призвал оккупантов уничтожить украинцев

Александр Кибовский цинично заявил, что РФ якобы воюет в Украине с "нацистами", которых "нужно убить без пощады".

Александр Кибовский призвал оккупантов убивать украинцев / Коллаж фото Википедия, Минобороны РФ

Министр культуры правительства Москвы Александр Кибовский открыто призвал убивать украинцев. Это он цинично сделал в форме стихотворения. Видео уже разлетелось в Сети.

Кибовский заявил, что российские оккупанты якобы воюют с "нацистами" и призвал убивать всех.

"Я считаю, крайне важна мобилизация нашего общества с пониманием того, с кем мы сражаемся. От мы сражаемся с нацистами. Вот к ним никакой пощады, я считаю, быть не должно", - сказал министр культуры Москвы.

Он решил процитировать стих российского писателя Константина Симонова, приравнивая его к "приказу" для россиян.

"Так убей же хоть одного, Так убей же его скорее. Сколько раз ты увидишь его, Столько раз ты его и убей", - процитировал Кибовский.

В самом конце он цинично решил добавить фразу: "Работайте, братья".

Александр Кибовский призвал оккупантов убивать украинцев / скриншот из видео

Напомним, недавно CNN писало, что недавние взрывы на российских аэродромах стали личным оскорблением для российского диктатора Владимира Путина. А все из-за того, что "хлопок расцвел" в глубоком тылу РФ. Это может привести к серьезной эскалации на войне, которую Путин развязал против Украины.

Ранее обозреватель The Guardin Саймон Тисдал заявлял, что российские оккупационные войска в ближайшее время могут ударить по украинской энергетической инфраструктуре из всех видов оружия, которое им доступно. Кроме этого, глава Кремля Владимир Путин с большой вероятностью может начать пробовать асимметричные и невоенные методы.

Другие новости: