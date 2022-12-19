"Убей же хоть одного": министр культуры Москвы Кибовский призвал оккупантов уничтожить украинцев

Министр культуры правительства Москвы Александр Кибовский открыто призвал убивать украинцев. Это он цинично сделал в форме стихотворения. Видео уже разлетелось в Сети.
Кибовский заявил, что российские оккупанты якобы воюют с "нацистами" и призвал убивать всех.
"Я считаю, крайне важна мобилизация нашего общества с пониманием того, с кем мы сражаемся. От мы сражаемся с нацистами. Вот к ним никакой пощады, я считаю, быть не должно", - сказал министр культуры Москвы.
Он решил процитировать стих российского писателя Константина Симонова, приравнивая его к "приказу" для россиян.
"Так убей же хоть одного,
Так убей же его скорее.
Сколько раз ты увидишь его,
Столько раз ты его и убей", - процитировал Кибовский.
В самом конце он цинично решил добавить фразу: "Работайте, братья".
Напомним, недавно CNN писало, что недавние взрывы на российских аэродромах стали личным оскорблением для российского диктатора Владимира Путина. А все из-за того, что "хлопок расцвел" в глубоком тылу РФ. Это может привести к серьезной эскалации на войне, которую Путин развязал против Украины.
Ранее обозреватель The Guardin Саймон Тисдал заявлял, что российские оккупационные войска в ближайшее время могут ударить по украинской энергетической инфраструктуре из всех видов оружия, которое им доступно. Кроме этого, глава Кремля Владимир Путин с большой вероятностью может начать пробовать асимметричные и невоенные методы.
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