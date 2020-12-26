Удар Кремля по Лукашенко: СМИ раскрыли новый план поглощения Россией Беларуси

Новая партия Право народа будет выступать против Лукашенко - журналисты / Белта

В Кремле приняли решение о создании на территории Беларуси политической партии Право народа, которая должна выступать против действующего главы республики Александра Лукашенко и поддерживать интеграцию РБ с Россией. Политическая сила присоединится к оппозиции.

Об этом сообщает российское издание The Insider со ссылкой на материалы, которые журналисты называют документами управления президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами.

Журналисты указали, что администрация президента РФ активно ведет работу над созданием партии с рабочим названием Право народа. Задачей политической силы станет продвижение вопросов смены формы правления в государстве на парламентско-президентскую, проведения масштабной приватизации государственного сектора и ликвидации цензуры в стране. Партия должна выступать против Лукашенко и за расширение интеграционных процессов с Россией.Читайте такжеРоссия намерена заменить Лукашенко: журналист объяснил визит Лаврова в Беларусь

В документах утверждается, что партия ставит перед собой цель получения контроля над оппозиционными политическими силами в Беларуси и стремится стать участником их координационных структур. В связи с этим россияне намерены найти 1200 кандидатов для их участия в парламентских выборах и взять под контроль источники распространения информации.

Кроме того, издание обнародовало документ со списками белорусских граждан, которые должны принять участие в проекте. Ранее они были задействованы в мероприятиях российской партии Единая Россия.

Подчеркивается, что первый организационный съезд новой политической силы может пройти уже этой зимой.Читайте такжеЛукашенко назвал условие интеграции Беларуси с Россией

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