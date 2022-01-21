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Украина – гордая страна и будет воевать: Британия резко призвала Путина отказаться от вторжения РФ

21 января 2022, 14:00
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Любая военная интервенция Москвы против Украины приведет к масштабным для России последствиям, сказала Лиз Трасс.

Танк ВСУ
Вторжение России в Украину приведет к трясине, как произошло в Афганистане и Чечне - глава британского МИД / УНИАН

Украина является гордым государством с долгой историей, которое пережило захватнические силы и Голодомор. Стойкость украинского народа очень высокая. В случае полномасштабного военного вторжения украинцы будут воевать и защищать свою страну. Интервенция может привести к серьезной ситуации, как было в Афганистане или во время конфликта в Чечне. Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

"Украина – гордая страна с долгой историей. Они уже знали захватнические силы – от монголов до татар. Они пострадали от искусственно созданного государством голода. Их стойкость очень глубока. Если придется, украинцы будут воевать и защищать свою страну. Вторжение приведет только к трясине, как мы знаем по советско-афганской войне или конфликту в Чечне", - цитирует британского дипломата Европейская правда.

Читайте такжеУкраина – великая держава: Зеленский ответил Байдену на слова о "незначительном" вторжении РоссииОна напомнила, что в ходе переговоров Североатлантического альянса с Россией Москва получила четкий сигнал, согласно которому любое дальнейшее российское военное вторжение на территорию Украины обернется значительными последствиями для российского государства. Речь идет о санкциях против финансового сектора, а также ряда физических лиц.

Глава МИД Британии добавила, что Россия совершит очень серьезную ошибку в случае военной атаки на Украину, поэтому Москва должна отказаться от реализации такого сценария.

"Кремль не усвоил уроков истории. Они мечтают о воссоздании Советского Союза или своего рода "Великой России", разрезающей территорию по этнической принадлежности и языку. Они утверждают, что хотят стабильности, но работают, чтобы угрожать другим и дестабилизировать их. Мы знаем, что лежит на этом пути, и мы знаем ужасные потери утраченных жизней и человеческие страдания, которые он причиняет. Вот почему мы призываем президента Путина отказаться от Украины, прежде чем он совершит огромную стратегическую ошибку", - подчеркнула Лиз Трасс.

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Смотрите видео ТСН – Байден предупредил Россию о жестких санкциях в случае военного вторжения в Украину

Угроза военного вторжения России в Украину

В администрации президента США Джо Байдена ранее рассказали о том, что американская разведка сообщила о новом возможном сценарии России, связанном с подготовкой провокации на Донбассе. План может предусматривать нападение на боевиков "ЛДНР" "под чужим флагом", чтобы потом использовать ситуацию для полномасштабного военного вторжения в Украину.

Журналисты CNN 19 января со ссылкой на сведения Министерства обороны Украины заявили, что Россия завершает концентрацию войск у границ украинского государства. Согласно данным ведомства, у рубежей Украины находятся уже более 127 тысяч российских военных подразделений. Не исключен вариант, при котором россияне могут нанести ракетные удары по стратегически важным объектам.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что движение войск в приграничных с Украиной районах связано с, дескать, напряженной ситуацией в регионе и действиями Североатлантического альянса.

Президент США Джо Байден предупредил главу России Владимира Путина о том, что Москва столкнется с небывалыми санкциями в случае нового военного вторжения в Украину. По его словам, российские банки не смогут работать с долларом, и это приведет к катастрофе.

В ответ заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Песков сказал, что заявления о запуске возможных ограничений по проведению российскими банками операций с долларом в случае военного вторжения в Украину могут якобы спровоцировать начало "гражданской войны" в украинском государстве. Он отметил, что, дескать, некоторые представители Киева могут попытаться решить конфликт на Донбассе военным путем.

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