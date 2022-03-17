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Украина получит от США 100 дронов-камикадзе

17 марта 2022, 06:10

До этого времени поставки из Америки включали преимущественно противотанковое и зенитное оружие.

Дрон
Украина получит от США 100 дронов-камикадзе / иллюстрация armyinform.com.ua

Новый пакет оборонной помощи США для украинской армии будет включать 100 беспилотников Switchblade, известных как дроны-камикадзе тактического уровня. Они способны поражать цели зарядом на своем борту.

"Включение (в пакет поддержки – ред.) врезаемых в цели тактических беспилотников стало новой фазой поставок оружия, которые Соединенные Штаты отправляют в Украину", - сообщил изданию Politico конгрессмен-республиканец от штата Техас Майк Маккол.

БПЛА Switchblade – это небольшой легкий беспилотник, который может находиться в воздухе до 30 минут прежде, чем оператор на земле направит его на цель за десятки километров. Дрон запускается из трубы, как минометный снаряд. Его GPS-наводка в реальном времени позволяет в полевых условиях управлять им до момента, когда он врезается в цель и взрывается.

До этого времени поставки из Америки включали преимущественно противотанковое и зенитное оружие.

Маккол также сказал, что США "работают с союзниками" над отправкой в ​​Украину новых зенитно-ракетных систем С-300, знакомых для украинских специалистов. Ранее сообщалось, что такие комплексы готовы были передать Украине Словакия.

Ранее президент США Джо Байден заявил в обращении к американскому народу, что новый пакет помощи Украине включает 800 систем ПВО, 9 тысяч противотанковых систем, 7 тысяч единиц стрелкового оружия, в том числе гранатометов, и 20 миллионов боеприпасов.

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