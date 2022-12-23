Украинцы вырубят свет сначала в Курске и Белгороде, а потом и в Москве - Навальный

Алексей Навальный считает, что Украина ответит на удары России по критической инфраструктуре.

Алексей Навальный, ВСУ / скриншот YouTube, УНИАН

Российский оппозиционер Алексей Навальный считает, что Украина нанесет удар по энергетических объектах в РФ.

В своем Telegram-канале он отметил, что удары по России по гражданской инфраструктуре Украины демонстрируют совсем не мощь российского оружия, а наоборот, беспомощность российской армии.

Навальный считает, что Украина в ответ может "вырубить свет" и в российских городах.

"В том, как работает наша ПВО, мы убедились на практике — никак. Если Украина смогла нанести удары по аэродрому стратегической авиации внутри страны и если мы сами маниакально навязываем им этот тип войны с ударами по энергосетям, то вскоре убедимся, что, как говорится, в эту игру можно играть вдвоём. И тогда украинцы вырубят свет и тепло сначала в Курске и Белгороде, потом в Воронеже, а потом и в Москве. Кому мы будем жаловаться на то, что еду детям нужно разогревать на пламени свечи?", - написал он.

Ракетный удар РФ по Украине

Утром 16 декабря Россия осуществила новую массированную ракетную атаку на Украину. В Киеве и ряде областей государства произошли взрывы. Частично это было срабатывание противовоздушной обороны, однако в некоторых местах сообщалось о прилетах по энергетическим объектам.

Во время массированной ракетной атаки оккупантов на территорию Украины утром 16 октября одна из ракет попала в жилой дом в Кривом Роге на Днепропетровщине. Вследствие этого был разрушен один из пяти подъездов дома.

Уже 19 декабря ночью россияне атаковали Киевскую область дронами. Сработала система противовоздушной обороны. Позже стало известно, что в результате вражеской атаки в Киеве поврежден объект инфраструктуры.

Читайте также: