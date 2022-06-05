Украинского нардепа задержали в Молдове: в базу розыска Интерпола он был внесен Беларусью

Украинского нардепа задержали в Молдове / УНИАН

Пограничная полиция Молдовы задержала народного депутата Украины Евгения Яковенко по запросу Беларуси.

По информации журналистов Deschide, Яковенко был задержан пограничной полицией Молдовы и доставлен в следственный изолятор.

В свою очередь глава бюро Интерпола в Кишиневе Виорел Тентю подтвердил, что Беларусь обвиняет украинского нардепа во взяточничестве и коррупции и зарегистрировала запрос на его арест и экстрадицию.

Евгений Яковенко попал в Верховную Раду в 2019 году. Он баллотировался от партии "Батькивщина", возглавляемой бывшим премьером Юлией Тимошенко. Яковенко победил в округе № 52 в Донецкой области. Однако, попав в парламент, Яковенко решил остаться беспартийным.

Читайте также"Приказ был отдан": Беларусь планировала вторгнуться в Украину - ТихановскаяМолдавское издание отмечает, что Яковенко боролся на выборах 2019 года против команды украинского олигарха и кума Путина Виктора Медведчука. После победы на выборах команда Медведчука обвинила Яковенко в фальсификации результатов выборов и подкупе избирателей.

В пограничной службе Молдовы отмечают - украинский депутат был внесен Беларусью в базу розыска Интерпола. Там уточняют – его обвиняют во взяточничестве и коррупции.

Как сообщается, украинский депутат находится в СИЗО. Не исключена его экстрадиция в Белоруссию.

Ранее сообщалось, что экс-президент Молдовы Игорь Додон был задержан по делу о коррупции и государственной измене. По данным правоохранительных органов, его задержали на 72 часа.

Вместе с Додоном задержали его кума Петра Мериняну, который пытался уничтожить улики в деле против бывшего президента.

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