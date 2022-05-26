"Умиротворить" Путина невозможно: глава МИД Британии назвала рецепт победы над РФ

На российскую агрессию нужно отвечать силой. Запад должен быть непоколебим в обеспечении победы Украины. Теперь уже нельзя забрать ногу с педали газа.
На агрессию России, которая напала и варварски уничтожает Украину, нужно отвечать только силой.
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс считает опасными попытки "утихомирить" кремлевского диктатора Владимира Путина и призывает мир обеспечить поражение РФ в войне против Украины.
"Российскую агрессию нельзя утихомирить. На нее нужно отвечать силой. Мы должны быть непоколебимы в обеспечении победы Украины военной помощью и санкциями. Теперь мы уже не можем забрать ногу с педали газа", — цитирует Трасс британское издание Telegraph.
Глава МИД Британии подчеркнула, что Запад должен усвоить уроки истории после того, как Путину пошли на уступки, а он вторгся в Грузию, Крым и Донбасс.
"Мы должны быть неумолимы и добиваться победы Украины с помощью военной помощи и санкций. Сейчас мы не можем убрать ногу с педали акселератора", – добавила Трасс.
Как сообщал Главред, в конце апреля глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что в ходе войны против России Украина в первую очередь должна освободить собственные территории в Крыму и на Донбассе, а Запад поможет с оружием и санкциями против РФ.
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