Война в Украине может длиться пять лет или даже десятилетие - глава британского МИД

Лиз Трасс и Владимир Путин / коллаж фото УНИАН и Reuters

В ходе войны против России Украина в первую очередь должна освободить собственные территории в Крыму и на Донбассе, а Запад поможет с оружием и санкциями против РФ. Об этом заявила руководитель британского МИД Лиз Трасс, сообщает авторитетное британское издание The Times.

Дипломат сказала ‒ если российскому диктатору Путину удастся добиться новых территориальных завоеваний, то он причинит "неисчислимые новые страдания всей Европе".

"Это всеобщая война, поскольку победа Украины ‒ стратегический императив для нас всех", ‒ сказала Трасс.

По поводу поставок вооружения, министр Трасс заявила ‒ мол, нужно заглянуть поглубже в британские запасы, "надо усилить производство" ‒ и чтобы Украина поскорее получила необходимое тяжелые вооружения, танки и самолеты.

При этом министр признала, что война в Украине может длиться "до пяти лет или даже до десятилетия", а Путин может применить оружие массового уничтожения в отчаянной попытке вывести РФ из тупика.

Также министр отметила, что необходимо лишить Путина возможности заявить о своей победе в Украине и использовать войну как катализатор для установления нужного ему мирового порядка.

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Напомним, ранее Украина имеет полное право атаковать территорию России. Такое мнение озвучил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

По его словам, в Лондоне не против, чтобы для этого применили западное вооружение.

Позднее заместитель государственного секретаря британской Палаті общин по вооруженным силам Джеймс Хеппи также заявил, что Великобритания поддерживает право Украины атаковать российскую территорию и использовать для этого подаренные Западом боеприпасы. По его словам, оружие от Запада даже имеет необходимую для этого дальность действия.

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